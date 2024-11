Colo Colo logró lo que parecía imposible y le quitó el título a la U en la recta final de la temporada. El Cacique se coronó campeón del torneo tras su empate con Deportes Copiapó, donde los festejos tuvieron al Bulla como el principal blanco.

Varias de las figuras del elenco albo le dedicaron una que otra palabra al archirrival. Sin embargo, uno de los festejos que más se viralizó en redes sociales fue el de Javier Correa, quien gritó a todo pulmón que “la tienen recontra adentro”.

Los dichos del delantero no cayeron nada de bien en los hinchas azules, especialmente por toda la polémica que hay entre ambos clubes con la denuncia a Jorge Almirón. Es por ello que esta tarde el atacante sacó la voz y se refirió a quién era el real apuntado.

Javier Correa se hace el loco con su festejo tras quitarle el título a la U

Los festejos de Colo Colo tras ser campeón del torneo tuvieron entre lo más destacado lo ocurrido con Javier Correa. El delantero fue uno de los que comandó las burlas contra la U, con frases dedicadas al segundo y a la lucha por el título.

Javier Correa evitó entrar en más polémicas con la U por su festejo. Foto: Photosport.

Pero más allá de estirar la polémica, el argentino ha optado por evitarla. Este martes en conversación con Los Tenores de Radio ADN, negó que haya sido dedicado al Bulla. “Yo no di nombres, no dije nada personal a nadie”, lanzó.

De hecho, Javier Correa remarcó que “fue un descargo que uno tenía, pero cuando uno dé nombres propios, me pueden juzgar. Cuando no, el que se quiera poner el poncho, que se lo ponga“.

En esa misma línea, el delantero dejó en claro que no se arrepiente, pero evitó a la U. “Yo sigo pensando, nunca voy a arrepentirme de lo que digo. El que quiera agarrarlo, lo agarra. Si no, que lo deje pasar. No nombré a nadie. Cada uno hace lo que quiere”.

Quedará esperar ahora si es que toda al fiesta alba contra el elenco azul se justificó o fue en vano. La amenaza que lanzaron esta tarde desde el Romántico Viajero sobre ir al TAS vuelve a poner en duda al campeón del torneo.

Javier Correa le hace el quite a sus polémicas frases tras ser campeón con Colo Colo, pero en la U ya lo tienen en la mira. El delantero disfruta de ser campeón con el Cacique y ahora intentará alcanzar otro título para cerrar el 2024.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

Javier Correa levantó su primer título con Colo Colo luego de haber logrado disputar un total de 16 partidos oficiales esta temporada. En ellos ha marcado 5 goles, no registró asistencias y llegó a los 1.180 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Javier Correa buscará cerrar el año con un nuevo título junto a Colo Colo este miércoles 13 de noviembre. Desde las 17:30 horas y en Rancagua, el Cacique se pone al día con la Supercopa ante Huachipato.