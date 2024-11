Si bien en la ANFP les dejaron en claro que no pasó nada, la U no baja los brazos en su lucha por quitarle el título a Colo Colo en el escritorio. El Romántico Viajero recibió un portazo a su apelación por la denuncia contra Jorge Almirón, pero no se rinde.

El elenco estudiantil insiste en que el entrenador del Cacique dio órdenes a pesar de estar suspendido en el partido ante Huachipato. Y si bien no han presentado pruebas suficientes para la justicia, este martes lanzaron la amenaza de que irán al TAS, algo a lo que Javier Correa reaccionó.

A sólo minutos de conocerse la situación desde el Bulla, el delantero estaba conversando con un medio de comunicación. Ahí aprovechó de sacar la voz y de referirse a esta nueva arremetida del archirrival.

Javier Correa le toca la oreja a la U por anunciar denuncia en el TAS

La U intentará llevar la denuncia contra Jorge Almirón y Colo Colo al TAS. El Bulla avisó que esperará por la resolución del Tribunal de Disciplina, donde les rechazaron su apelación, para luego ir nada menos que a la entidad a buscar el título por secretaría.

Javier Correa fue el primer rostro de Colo Colo en referirse a la denuncia de la U en el TAS. Foto: Photosport.

Javier Correa, que ya le había dejando un picante mensaje tras ganar el torneo en Copiapó, aprovechó para hablar al respecto. Fue en conversación con Los Tenores de Radio ADN que el delantero fue consultado por el hecho.

Pero más allá de darle cuerda al problema, el artillero prefiere no pescar la acusación de la U. “No sé, trato de enfocarme en lo nuestro, en llevar adelante el partido que nos queda. Después se verá qué pasa”.

Aunque más allá de eso, Javier Correa dejó en claro que Colo Colo le ganó el torneo en la cancha, donde corresponde. “Nosotros lo ganamos y lo ganamos bien. Somos justos campeones, hicimos una segunda ronda casi perfecta porque empatamos dos partidos”.

En esa misma línea, el delantero le dejó la puerta abierta al elenco estudiantil para que hagan lo que quieran, pero que sea con pruebas claras. “Cada uno hace lo que cree y le parece, con las pruebas que tenga en la mano“.

Finalmente, el argentino insistió en que es mejor no pescar el reclamo azul. “Por eso yo digo que nunca hay que matar a nadie porque no hay que ofenderse, que hagan lo que le parezca“.

Javier Correa y Colo Colo se enfocan sólo en lo que será su final de temporada. El Cacique tendrá que esperar para ver qué hará la U con su denuncia en el TAS, la última instancia que le queda para ser campeón por secretaría.

¿Cuáles fueron los números de Javier Correa en Colo Colo esta temporada?

A la espera del último duelo, Javier Correa ha logrado disputar un total de 16 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 5 goles, no registró asistencias y llegó a los 1.180 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Javier Correa y Colo Colo por ahora sólo se enfocan en lo que será el cierre de la campaña 2024. Este miércoles 13 de noviembre desde las 17:30 horas el Cacique disputará los 13 minutos restantes de la Supercopa ante Huachipato.