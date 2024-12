El principal reducto apuntado por la ANFP para una final única entre Colo Colo vs. U de Chile se baja de la idea por seguridad.

La Supercopa 2025 se comienza a transformar nuevamente en un dolor de cabeza en el fútbol chileno, donde todavía no hay una programación concreta para el choque entre Colo Colo vs. Universidad de Chile.

La ANFP, en voz del presidente Pablo Milad, confirmó que todavía no existe claridad por el encuentro que, se supone daba el inicio a la temporada de fútbol, pero que ahora es toda una teleserie.

“Pretendemos que se juegue solamente un partido, independiente de las propuestas de un partido de ida y vuelta. Queremos hacer un juego único y, de no ser así, será ida y vuelta, pero todavía no se ha resuelto porque no están las cosas sobre la mesa”, comentó.

Pero ahora se supo de una nueva complicación, cuando desde la principal sede propuesta para el choque del Superclásico se baja por motivos de seguridad: el estadio Bicentenario Ester Roa de Concepción.

Concepción asegura que no quiere repetir hechos de violencia con un Superclásico. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Concepción no quiere el Superclásico de la Supercopa

Según confirma el diario de Concepción, la ciudad no quiere recibir el encuentro: “No habrá Supercopa en el Ester Roa: municipio bajó el pulgar al Colo Colo vs U. de Chile”.

“Desde la capital se hizo el requerimiento, pero el municipio decidió no autorizar el uso del recinto para un partido que no sólo genera una alta convocatoria, sino que por lo general trae problemas asociados por tratarse de las barras más conflictivas del país”, explican.

“Efectivamente tuvimos contacto con la ANFP, quienes preguntaron por la posibilidad de traer el partido de la Supercopa a Collao. Sin embargo, considerando los hechos de violencia ocurridos anteriormente en Concepción, no podemos exponernos nuevamente a tener peleas en nuestras calles, ni destrozos en nuestro principal recinto deportivo”, comentó el alcalde Héctor Muñoz.

U de Chile vs. Colo Colo todavía no tiene definiciones para la Supercopa 2025. Foto: Marco Muga/ SIFUP.

Amistoso de la U vs River en Concepción

No es el único partido de fútbol que se trabaja en que se desarrolle en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde esta jornada se supo de un duelo de Universidad de Chile.

Esto, porque se trabaja en un amistoso de la U ante River Plate, lo que, según voz del edil comunal, todavía está en confirmación de parte de las autoridades, pero no corre por el mismo carril que el Superclásico de la Supercopa.

“También el estadio fue solicitado para un amistoso entre Universidad de Chile y River Plate de Argentina, el cual será analizado por Estadio Seguro para ver su factibilidad. De todas maneras, toda programación deportiva quedará sujeta a las reparaciones y mantención qué se iniciará en los próximos días”, comentó el alcalde de Concepción.