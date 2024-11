Un nuevo capítulo del caso Almirón se vivió este martes, luego que el medio La Tercera publicara un nuevo registro en el que se ve al DT dialogando con miembros de su staff, durante el partido entre Huachipato y Colo Colo.

Ahí, en el video grabado desde las afueras de la cabina donde estaba el entrenador suspendido, se ve al argentino conversando con Víctor Berríos, uno de sus analistas.

Si bien no hay audio en el registro, se ve a Berríos saliendo de la imagen y abandonando la instalación, con dirección que no se puede determinar. Por ello, en Colo Colo no encienden las alarmas, más aún cuando ya hay antecedentes con un video similar.

El otro antecedente por video contra Colo Colo

El pasado 29 de octubre, el medio The Clinic dio a conocer un video grabado desde la cancha hacia la cabina, donde se ve de frente al suspendido Jorge Almirón conversando con un integrante de su equipo técnico.

Dicho registro tampoco tiene audio, por lo que en ese entonces el Tribunal de Disciplina no pudo establecer que existió una instrucción técnica, como pedía la U. de Chile.

“Nos avisaban del Tribunal que si el video no tiene audio no califica como prueba contundente, porque no prueba que Almirón y su analista, más allá que sea obvio, no prueba que hablaran de futbol”, dijeron a Cooperativa en esa ocasión.

Por ello, con la nueva presentada este martes, lo más probable es que el Tribunal vuelva a desestimar el registro que solicitan tanto azules como en Huachipato, pidiendo los tres puntos que ganó Colo Colo.

Eso sí, y pese a que en la U no pueden presentar directamente las pruebas, se especula que un nuevo video podría salir a la luz, esta vez sí con el audio respectivo que podría cambiar el panorma del torneo.