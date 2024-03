Ni los dictámenes judiciales en Argentina, a raíz de la “actuación” de sus hinchas en Mendoza, donde uno de ellos está en la cárcel, mueven a Colo Colo de su papel de “víctimas” de la violencia en los estadios, y pese a las sanciones anteriores, vuelven a insistir.

Sólo esta semana, el Cacique vio reducido en dos oportunidades consecutivas el aforo de público en el Estadio Monumental, para el duelo con Godoy Cruz por Copa Libertadores, y el del fin de semana, contra Huachipato, por el Campeonato Nacional.

El tema es que la próxima semana se viene el Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo quiere mantener su supremacía de 23 años invictos en Macul ante Universidad de Chile, y para ello quiere contar con 43 mil hinchas, pase lo que pase.

Así lo deja claro Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, quien llamó, tanto a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, como al Plan Estadio Seguro, para que les permitan tener en ese encuentro aforo completo en el Monumental.

¿Por qué Colo Colo pide aforo completo para Superclásico?

“Espero que se juegue con estadio completo. Espero que sea posible, no veo razones por las que no. Todo lo que nos piden, lo cumplimos, estamos dispuestos a invertir, pero si cumplimos e igual no se puede, no sé en qué consiste este tema”, afirmó el directivo albo, quien pidió, además, ayuda de las autoridades.

“No nos pueden pedir que hagamos más que el Estado sin instrumentos. Invitamos a todas las autoridades a una mesa de trabajo en el estadio, con la ANFP y los clubes más grandes, para que hagamos algo constructivo y ayuden a que el fútbol se desarrolle de manera normal”, agrega Stöhwing.

¿Cuándo será el duelo ante la U?

Según dio a conocer la ANFP en su sitio oficial, el Superclásico del fútbol chileno, válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024 se jugará este domingo 10 de marzo, en el Estadio Monumental, a las 18:00 horas, de no mediar por la intervención gubernamental.

¿Le deben dar a Colo Colo el aforo completo del Estadio Monumental para el Superclásico? ¿Le deben dar a Colo Colo el aforo completo del Estadio Monumental para el Superclásico? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.