El presidente Aníbal Mosa reveló que las declaraciones del abogado de la U no las van a aceptar, y que preparan la artillería.

Colo Colo recibió con mucha molestia la conferencia realizada por Universidad de Chile, donde el directory abogado de la concesionaria Azul Azul confirmó que irán al TAS con la denuncia por desacato de Jorge Almirón.

En Blanco y Negro las fuertes declaraciones tildando de un robo del campeonato, además contra el presidente Aníbal Mosa generaron un escándalo interno, donde evalúan tomar algunas acciones.

Así lo confirmó el propio Mosa en conversación con Cooperativa Deportes, donde hizo saber la molestia con las declaraciones de José Ramón Correa y que estudian una denuncia en tribunales.

“Muy mal, hay mucha molestia al interior de Colo Colo, estamos analizando si nos querellamos en contra de él y en contra otros que han injuriado, que dijeron que hemos robado campeonatos, no lo vamos a aceptar. Hay mucha molestia con esta declaraciones“, comentó.

Aníbal Mosa también apunta a la multipropiedad de la U. Foto: Pedro Tapia/Photosport

Colo Colo y las acciones por el TAS

Dentro de sus declaraciones, Aníbal Mosa también comentó la denuncia de Universidad de Chile en el TAS, donde confirman que se van a defender pero que piden que paren el show.

“Es una sensación que provoca rabia, risa, incredibilidad, no puedo creer que sigan ensuciando un campeonato tan bueno, creo que no le hace bien a la U ni al fútbol chileno seguir con esto. Perdieron en dos instancias, no fueron capaces de ganarle a Everton, nosotros ganamos los puntos y ahora que quede como mala experiencia”, destacó.

En ese sentido, aseguró que están mentalizados en la próxima temporada, para lograr el bicampeonato, además de su participción en la Copa Libertadores, pero no descartan en devolverle la jugada a la U con el tema de Huachipato y la multipropiedad.

“Sí, claro que tenemos un par de acciones que pretendemos presentar dado que la gente de la U sigue en su afán de ensuciar, haremos lo que tenemos que hacer”, destacó.