Maximiliano Falcón dejó al escoba en Colo Colo al dejar en veremos su futuro en el club en este mercado de mases. El defensor uruguayo avisó que tiene una oferta del Inter Miami de la MLS, presionando por una posible salida si es que no se mejora su sueldo.

Según información entregada por El Mercurio en esta jornada, el Peluca quiere subir sus remuneraciones de 38 a 58 millones de pesos chilenos al mes, siendo así uno de los sueldos top del actual plantel.

Toda esa situación ha hecho que algunos hinchas se lancen contra el jugador en redes sociales. Algunos llegan a afirmar que se está poniendo por sobre el club, algo que su círculo más íntimo también está sufriendo.

La decisión de la esposa de Maximiliano Falcón

Florencia Pouso, esposa de Maximiliano Falcón y usuaria bastante activa en Instagram, decidió limitar los comentarios en su perfil personal ante el asedio de algunos hinchas del Cacique.

ver también En Colo Colo cuentan toda la verdad sobre el conflicto con Maximiliano Falcón: "Su intención es..."

“Manda a peluca a entrenar para comenzar el 2025 mejor” y “que pasa con peluca, no ha llegado a la pretemporada, no me digas que se va a ir”, fueron algunos de los mensajes que recibió la uruguaya.

Cabe recordar que esta misma decisión tomó Maximiliano Falcón en su Instagram personal hace algunas jornadas. La posibilidad de se vaya de Colo Colo es real y por lo mismo ambos optaron por ahorrarse el mal rato en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Los números de Falcón en Colo Colo

Maximiliano Falcón jugó un total de 41 partidos con el Cacique en la temporada 2024. De ellos 22 fueron por el torneo local, 13 por la Copa Libertadores, cinco por Copa Chile y uno por la Supercopa. Aportó con tres goles, recibió ocho amarillas, fue expulsado una vez por doble amonestación y vio una roja en 3.418 minutos.

ver también Colo Colo toma polémica decisión con Maxi Falcón tras su berrinche en esta pretemporada

En sus cuatro años y medio en Colo Colo el uruguayo ha disputado 158 duelos con ocho goles y dos asistencias. A nivel de trofeos ha ganado dos torneos locales, dos Copa Chile y dos Supercopa.