El histórico entrenador chileno afirmó que el volante hoy no está para ser un aporte en el Cacique.

Las críticas contra Arturo Vidal siguen cayendo por su rendimiento ante Cerro Porteño. El King estuvo lejos de ser una figura destacada en el mediocampo de Colo Colo, viéndose en varias veces superado por la dura marca del elenco paraguayo.

Uno que analizó críticamente el nivel del volante chileno en este partido copero fue Hernán “Clavito” Godoy, quien en charla con el sitio BolaVip fue bastante duro con el estado físico del jugador.

“Arturo Vidal estuvo muy bajo. No está en la cancha, físicamente no, está muy mal. Le está faltando estado físico y eso se nota”, afirmó Godoy.

En ese sentido, el histórico DT chileno declaró que “Jorge Almirón piensa que a medida que vaya jugando, los pocos minutos que lo hace jugar, se irá afirmando. Si llega a clasificar Colo Colo va a necesitar de Vidal, pero tiene que mejorar mucho su estado físico”.

Para cerrar, Clavito lanzó que no ve al Rey Arturo siendo aporte para el Cacique: “Hoy por hoy no. Los partidos son de meta y ponga y no le está dando”.

Los números de Arturo Vidal en Colo Colo

Desde su vuelta al Monumental el volante chileno ha jugado un total de siete encuentros oficiales, siendo cuatro por la Copa Libertadores, dos por el torneo chileno y una por la Supercopa.

Lamentablemente si estos datos se traducen a los minutos en cancha, el promedio es bastante bajo. De 1080 posibles de juego el volante apenas ha disputado 562, es decir, un laxo 52,04%. Y ojo, que ese promedio bajará, ya que Almirón deslizó la idea de mandar un equipo alternativo a jugar ante Ñublense este sábado.

