Las comparaciones son odiosas, más aún si se dan dentro de una misma institución. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, en Colo Colo existe una amplísima diferencia entre lo que hace el equipo Masculino con el Femenino, especialmente en el mercado de pases.

Y a las pruebas nos remitimos. Por el lado del cuadro que dirige Jorge Almirón, son el único equipo en todo el fútbol chileno que todavía no anuncia de forma oficial la llegada de nuevos refuerzos, lo que recién podría darse en el inicio del 2025.

Cosa muy distinta a lo que ocurre en Colo Colo Femenino. Es que el equipo de la brasileña Tatiele Silveira rompió el mercado y se hizo de los servicios de la delantera y seleccionada nacional Mary Valencia, que vino de hacer 18 goles en la última campaña con Santiago Morning.

Colo Colo Femenino supera al Masculino en el mercado

Donde también se marca la diferencia entre ambos planteles es en las renovaciones de contrato. En el Primer Equipo extendieron sus vínculos Fernando De Paul, Alan Saldivia, Esteban Pavez, Arturo Vidal y Vicente Pizarro, a la espera de oficializarse las permanencias de Marcos Bolados y Erick Wiemberg.

En este ítem, otra vez, el Femenino “le pasa el trapo” al Masculino pues previo a Navidad confirmó que nueve jugadoras firmaron un nuevo acuerdo para seguir en Colo Colo el 2025, y eso que todavía falta por resolver la situación de su capitana y referente, Yanara Aedo.

Tras el regalo navideño de Javiera Grez, las Albas suman las renovaciones de Elisa Durán y Yessenia López, que extendieron hasta 2026, más Michelle Acevedo, Corina Clavijo, Rosario Balmaceda, Nicole Gutiérrez, Fernanda Hidalgo y Yastin Jiménez.

¿Cuántos títulos sumó el Cacique en 2024?

A nivel masculino, el Primer Equipo conquistó el Campeonato Nacional y la Supercopa, mientras que en el fútbol joven logró el Proyección Clausura, Sub 18 Clausura, Sub 16 Apertura y Clausura, Sub 15 Apertura, Sub 13 Apertura, Sub 12 Apertura y Sub 11 Apertura.

Mientras que Colo Colo Femenino, no sólo se quedó con el Torneo local, ganándole la final a Universidad de Chile, también se coronó en el Campeonato Femenino Sub 19 y el Sub 16, con Catalina Muñoz, hija del histórico Carlos Muñoz, como máxima goleadora.