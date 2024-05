Una insólita situación vivieron los jugadores de Colo Colo en al antesala de crucial duelo ante Cerro Porteño en Paraguay. Los albos, que buscarán de visita la clasificación a octavos en la Copa Libertadores, sufrieron la pana de su bus rumbo al estadio.

Según información entregada por Radio Cooperativa, el transporte que trasladaba al plantel del Cacique sufrió un inconveniente técnico cuando todavía restaba una cuadra para llegar al Estadio General “Pablo Rojas”.

Al no haber una respuesta en la máquina, a la comitiva alba no le quedó otra que bajarse y caminar al recinto paraguayo. Afortunadamente no lo hicieron solos, ya que fueron escoltados por la fuerza policiaca local.

Por suerte este traspié no se tradujo en un atraso de partido, ya que fueron unos pocos minutos los que Colo Colo se pasó de lo planificado en su arribo al estadio. Al final, quedó todo en una anécdota, muy propia de la bendita Copa Libertadores de América.

El arribo de los jugadores de Colo Colo al estadio

¿A qué hora y dónde ver el Colo Colo vs Cerro Porteño?

Albos y paraguayos se verán las caras hoy miércoles 29 de mayo a partir de las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio General Pablo Rojas. El partido se podrá ver por ESPN Premium y vía streaming en Star+.

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

