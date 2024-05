Colo Colo tiene por delante una de sus semanas más cruciales del 2024, donde este miércoles enfrentará a Cerro Porteño en Paraguay para jugarse en el Defensores del Chaco su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

La tarea se ve a lo menos complicada, ya que los albos tienen la obligación de marcar goles en suelo paraguayo, esto al verse desfavorecido en el ranking Conmebol si el partido termina 0-0. De esta manera, el objetivo es convertir para dar con un empate con tantos en el marcador o derechamente lograr un triunfo de visita.

Jorge Almirón entregó su palabra en la antesala de este importante partido, donde afirmó que “yo tengo claro el lugar y el club donde estoy, lo que represento. Los jugadores también. Cuando llegué el objetivo era otro, a largo plazo. El año que viene se cumple el centenario del club y nosotros estábamos fuera de la Copa Libertadores, pasamos instancias”.

“No era que tenía un gran equipo para la Libertadores, no entramos de manera directa. Jugamos más que los demás y fue difícil. Llegar al último partido con esta posibilidad, la verdad es que estamos fortalecidos. El equipo ha mejorado, han encajado las piezas”, agregó.

En ese sentido, el DT argentino recordó que “llegó Arturo y Paiva, no hay un replanteamiento de plantel, y bienvenidos sean porque han aportado mucho. Pero es casi el mismo plantel, estamos con confianza”.

“Son partidos lindos, me gustan y a los jugadores también. Hay una energía diferente. Siento que estamos preparados, pero el resultado no lo puedo asegurar a nadie. Estamos preparados para competir, si llegamos a pasar no sería sorpresa porque lo podemos hacer muy bien”, concluyó.

¿Cuándo se juega el Colo Colo vs Cerro Porteño?

La visita del Cacique ante el Ciclón del Barrio Obrero será este miércoles 29 de mayo a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Defensores del Chaco. Solo una igualdad por goles o una victoria permitirá a Colo Colo clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

