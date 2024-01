El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo por fin es oficial. Luego de varios días de incertidumbre, donde incluso se habló de una caída en las largas y tediosas negociones entre ambas partes, el King ya es jugador del Cacique para el 2024.

Ahora se viene un lindo problema para Jorge Almirón en su cargo como DT. El argentino deberá saber armar el mediocampo con la presencia del Rey Arturo, quien obviamente llega para ser titular en su equipo.

El ex entrenador de Boca Juniors ya dejó en claro durante la pretemporada que su oncena se armará con el 4-3-3, manteniendo el esquema usado durante la gestión de Gustavo Quinteros. Sin embargo, con el King cambiarán los nombres en la mitad de cancha.

La presencia del bicampeón de América obligará a variar el mediocampo colocolino que ha venido jugando en los últimos años. Nombres como Leonardo Gil, Vicente Pizarro y César Fuentes tendrán que hacer mérito, sobre todo considerando que Esteban Pavez tiene su lugar de privilegio al ser el capitán del equipo.

La siempre exigente familia colocolina analizó esta situación en RedGol. Ricardo Dabrowski opinó al respecto que “queda a criterio del entrenador, que analice lo mejor para el equipo. De afuera cualquiera puede opinar. Arturo tiene la capacidad para jugar donde lo pongan y salvo de arquero, y no sé, quizás lo hace bien. Sumarlo y que contagie, fue titular en todos lados. Se deben arrepentir de no haberlo traído antes”.

Jaime Vera tuvo una visión un poco más jugada, afirmando que “Pavez tiene que seguir, Pizarro tiene que seguir. Sacaría a Gil. No está en el puesto, quizás puede jugar más atrás. Dejo Pavez, Pizarro y Vidal, un trío con los tres. A mí me gustaría así. Gil es buen jugador, pero no es creación, es más mixto y debería jugar más atrás de lo que lo está haciendo, así tiene más claridad. Es un aporte al equipo”.

Para finalizar Vladimiro Mimica lanzó que “el técnico juega con tres en punta, tiene que salir un volante y ahí estará la discusión entre Vicho Pizarro y Gil. Pavez es capitán, titular y Vidal la idea es que juegue la gran cantidad de partidos. Habrá que ver cómo hacerlos jugar. Gil debe recuperar terreno, su último año y medio no fue igual al Gil que llegó, hay dos cuerdas para un trompo: Gil o Pizarro”.

¿Cuándo podría debutar Arturo Vidal en Colo Colo?

Tras cumplir con su pretemporada en Uruguay, el plantel de Colo Colo volverá a la acción este sábado 27 de enero, cuando debute en la Copa Viña del Mar 2024 ante Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar desde las 21:00 horas. ¿Se producirá en suelo viñamarino el debut del King?

