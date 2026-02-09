Colo Colo busca de manera apurada un refuerzo en delantera para cerrar el mercado de verano 2026. La salida de Lucas Cepeda supone un vacío difícil de llenar, aunque en el Cacique quieren un jugador de categoría.

Por eso es que, a pesar de que hace algunos días se descartó la chance de que Víctor Dávila fuera refuerzo en el Monumental, la posibilidad vuelve a activarse.

Así lo informó el popular reportero de Radio ADN Cristián Alvarado, quien se la jugó por el ariete de las Águilas del América como el futbolista al que le pondrá fichas Daniel Morón este martes, en la reunión de directorio.

“Hay un nombre que no hay que descartarlo del todo. Si bien ha tenido un repunte en el fútbol mexicano, y eso le juega en contra a Colo Colo, me dicen ojo y atención: Víctor Dávila sigue estando en la órbita de Colo Colo”, manifestó.

Dávila juega constantemente en el América

Dávila ha vuelto a ser importante en América

Lo cierto es que Dávila no estaba en los planes del cuadro azteca, pero en las últimas semanas ha sido muy considerado por el técnico André Jardine.

Publicidad

Publicidad

Esto porque necesitaban liberar un cupo de extranjero, lo que al final consiguieron al dejar salir al español Álvaro Fidalgo.

ver también Misma madera: Las increíbles similitudes entre Yastin Cuevas y Damián Pizarro

De hecho, anotó un gol en la liga en la cuarta fecha ante Necaxa y pocos días después repitió ante Olimpia de Honduras, en la Concachampions.

En la última fecha de México, frente al Monterrey, fue al banco e ingresó al minuto 67, tras la apertura de la cuenta de su elenco y que a la postre le dio el triunfo por 1-0

Publicidad