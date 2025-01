Indignación nacional generó la suspensión de la Supercopa. Tras varias semanas de planificación, finalmente se le bajó el pulgar al duelo que iban a protagonizar Colo Colo y Universidad de Chile en La Serena.

“Se retira la propuesta al no contar con las autorizaciones de la Delegación Presidencial para realizar el partido e iniciar la venta de entradas, la incertidumbre y falta de definición impide seguir adelante con el plan de operaciones y seguridad que ya se está implementando en el Estadio La Portada”, lamento la ANFP en un extenso comunicado este martes.

ver también Lamentable: ANFP confirma que se suspende la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile

Sin embargo, esto no disminuyó la decepción entre los seguidores del balompié nacional que nuevamente ven como no se puede jugar un partido de fútbol por la falta de acuerdo entre autoridades.

Coca Mendoza lamenta suspensión de la Supercopa

Situación que profundizó un conocido del tema como Gabriel Mendoza. El Coca no se guardó nada y ante el llamado de Redgol recalcó que el problema viene directamente de los que organizan el fútbol chileno.

La Supercopa entre Colo Colo y la U quedó suspendida

“Es muy lamentable, era una final muy linda entre dos archirrivales. Lo del Sifup venía desde noviembre y ahora a última hora se busca solucionar el tema. Uno siempre será pro jugador, y esto es muy mal indicio para el fútbol chileno”, advirtió el Coca.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, Mendoza apuntó a los diversos problemas que fueron marcando la organización de este partido. “El tema de las barras es super delicado, ocurrieron un sin fin de cosas que empañaron este partido. Que se le vendieran entradas solo a gente de la región, gente empadronada… y al final empaña esto al fútbol”, agregó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

¿Debe seguir Pablo Milad? Esto dijo el Coca Mendoza

Finalmente, el ex jugador de Colo Colo y la Roja recalcó que se deben tomar cartas en el asunto de una vez. Por lo que hizo un llamado a reformular la ANFP, lo que incluye el termino de la gestión de Pablo Milad.

“Empezó mal desde un principio y terminó como una vergüenza gigante. El Sifup ayer se juntó con Aníbal Mosa y no con la ANFP. Esto quiere decir que la gestión de Pablo Milad no tiene vuelta atrás y que no va a seguir como presidente”, sentenció.

Publicidad