Arturo Vidal se transformó en el tema más comentado tras la derrota de Colo Colo. El King fue foco de críticas tras perder el invicto de 23 años ante Universidad de Chile.

Es que lejos de apagar la polémica, el ex Barcelona, Juventus y Bayern Múnich sacó la artillería pesada y aprovechó sus redes sociales para burlarse de los hinchas de la U que fueron a Plaza Italia a celebrar el triunfo. Luego hasta publicó su historial de títulos para recalcar que no fue “mufa”.

Situación que abordó Claudio Borghi para explicar el momento que vive el King en el Cacique. De entrada el Bichi respondió a los cuestionamientos sobre su ingreso de titular y le prestó ropa a Jorge Almirón. Lo que ejemplificó comparándolo con Juan Román Riquelme.

“A mí me preguntaba en Argentina porqué no sacaba a Riquelme, y miraba para la banca para ver si había alguien mejor. Pero aún Riquelme condicionado por su lesión, era mejor de lo que tenía en banca”, expresó de entrada el ex entrenador en Radio Futuro.

La crítica contra Arturo Vidal

Pero luego detalló que más allá del King, la propuesta de Colo Colo fue muy pobre.

“Vidal te da la posibilidad de un remate, un cabezazo en área rival. ¿Quién te da más opciones? En realidad no hay tanto”, lamentó. Pero el KO llegó segundos más tarde cuando puso en duda su situación física y sobre si debe echarse el equipo al hombro en este tipo de instancias.

“Lo que me llamó la atención es que dijo que entrenó un solo día. Es un grandísimo jugador. Pero no te va a ganar el partido por si solo. No olvidemos que ya tiene 34 años”, sentenció.