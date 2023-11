Jordhy Thompson se encuentra en prisión preventiva. El delantero de Colo Colo fue formalizado por el Ministerio Público por femicidio frustrado y desacato en contra de su pareja, Camila Sepúvelda, y esto indigna a Claudio Borghi.

Durante los próximos 45 días, tiempo que durará la investigación, el ariete de 19 años formado en el Cacique quedará tras las rejas y se expone a una pena de mínimo 5 años de cárcel. Por eso, el Bichi lo lapida.

Borghi fue consultado en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre si le tocó vivir una situación como esta, y de entrada destaca que “afortunadamente no, ni como entrenador, ni como jugador, ni como ayudante”.

“Primero quiero decir que no tengo ninguna especialidad en el tema. Como jamás lo he vivido uno no sabe para donde apuntar, pero sí entiendo que es una situación muy grave y condenable 100%“, complementó.

“Hipotecó su carrera deportiva de por vida, pero…”

Claudio Borghi continuó exponiendo su punto de vista en el panel de TST. “Entiendo que estaban, hablo de los dos, bajo un tratamiento, bajo una posibilidad de mejorar esta relación“, apuntó.

Tras eso, el ex director técnico del Eterno Campeón detalla que “Lo que si me extraña es que vuelva a ocurrir muy rápido todo lo que estaba pasando”.

Después, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 recalca que en caso de que la familia del futbolista oriundo de Antofagasta no lo acompañe para hacerse cargo de esta situación, es en el Estadio Monumental donde deben.

“Acá hay varias preguntas. Entiendo que quizás no juegue más en Colo Colo, pero creo que alguien tiene que preocuparse del tema y ese alguien, si no está la familia, tiene que ser Colo Colo”, apuntó, aunque con una explicación posterior.

“Digo esto para salvar a una persona, salvarla en su vida para que no cometa más errores”, complementó el DT tetracampeón y finalista de la Copa Sudamericana 2007 con los albos.

“Lo que ha ocurrido ahora es realmente grave. Es preocupante. Es una vida de por medio. Con los instantes que estamos viviendo de mucha violencia y con la perdida de vidas de muchas mujeres, esto ya pasa a ser muy grave”, agregó.

Tras eso, Borghi suplica para que “ojalá que los dos puedan recuperarse y de ahí en más ver cuál es la solución al tema”.

“Creo que hipotecó su carrera deportiva de por vida, pero espero que no hipoteque su vida de por vida y que pueda salir adelante“, concluyó el también exentrenador de la selección chilena.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Este martes 7 de noviembre Colo Colo choca con Magallanes. Desde las 18:00 horas los albos visitarán a la Academia en el Estadio El Teniente de Rancagua por un duelo pendiente de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jordhy Thompson en Colo Colo?

El delantero de 19 años es formado en el Cacique, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al club hasta el 31 de diciembre de 2025. Eso sí, habrá que esperar a ver qué medidas toman los albos en su contra tras quedar en prisión preventiva por femicidio frustrado y desacato.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 y el Fono 1455 recibirá la atención correspondiente si es víctima o sabe de algún caso de violencia intrafamiliar.

