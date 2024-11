El ex entrenador de Colo Colo analizó la polémica nocturna en la que se vieron envueltos un grupo de jugadores albos.

La palabra tranquilidad no se conoce en el estadio Monumental. Pese a que Colo Colo está a una victoria de ganar el Campeonato Nacional, un grupo de jugadores albos se vio envuelto en una grave polémica.

Tras la victoria sobre Deportes Iquique parte del plantel albo se congregó en un bar de la comuna de Vitacura, para celebrar los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, reunión que terminó con Arturo Vidal retenido por Carabineros y una acusación sexual de por medio.

El nuevo escándalo del Cacique fue analizado por Claudio Borghi, quien reclamó por el actuar de los jugadores, quienes se expusieron a una fecha de que termine el torneo.

Claudio Borghi contra Arturo Vidal y los protagonistas de la polémica

Alguien que tiene autoridad para hablar de Colo Colo es el Bichi, ex jugador y entrenador del club, quien en TNT Sports cargó contra los implicados en el escándalo.

“Es una complejidad tremenda para el DT y el equipo, entre compañeros. Puede ser que alguien diga ‘yo estoy descansando y tú no’. Es todo un tema”, dijo de entrada el campeón del mundo.

Borghi analizó el lío de Colo Colo.

“Acá el problema es que fue una gran cantidad de jugadores. Y creo yo, como pasa siempre, la primera noticia es una bomba importante y después va bajando, pero si yo estoy acostumbrado a estar en esa noticia, no me hace tanto daño como a otro compañero que no está acostumbrado y le haga muy mal. Cuando uno es Arturo Vidal, va a salir todo lo bueno y lo malo, es algo bien normal”, agregó Borghi.

Luego, Claudio Borghi habló de la decisión que debe tomar el entrenador Jorge Almirón por el hecho.

“Ahora el problema está en Almirón y cómo enfrenta la situación. Es verdad, es un momento libre y a veces uno no maneja situaciones personales, pero puede ser más grave”, remató.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Copiapó por el Campeonato Nacional?

El partido clave entre Deportes Copiapó y Colo Colo, por la fecha 30 del Campeonato Nacional, se jugará este domingo 10 de noviembre, a partir de las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela de Copiapó.