Se acerca el día. El miércoles 3 de abril Colo Colo debuta en la Copa Libertadores, cuando reciba en el confirmado estadio Monumental a Cerro Porteño, por la primera fecha del Grupo A.

La Conmebol finalmente aprobó la cancha David Arellano y los albos podrán jugar en su recinto, ante un elenco que vive un duro momento institucional.

El pasado fin de semana el cuadro paraguayo realizó su Asamblea Ordinaria en el estadio Nuevo La Olla, donde se aprobó por el balance de 2023, pero los socios se fueron con todo en contra del presidente Juan José Zapag.

El cuadro del Barrio Obrero de Asunción vive un mal momento deportivo, por lo que los hinchas aprovecharon de pedirle a viva voz la renuncia, y entonaron un cántico ya popular: “que se vayan todos que no quede ni uno solo”, sonó fuerte.

La defensa de Zapag

El timonel de Cerro Porteño se defendió con todo tras los cantos y los gritos en su contra.

“Feliz por el apabullante éxito en la aprobación. No feliz por la forma en que no me dejaron hablar. Dejé de hablar porque no voy a permitir que me falten el respeto”, dijo el dirigente.

“Por unos cuantos pocos que están ahí, que están ofendidos y que nunca le dieron nada a Cerro”, agregó Zapag.

Cerro Porteño llega con tres fechas sin ganar al partido con Colo Colo, porque empató 1-1 con Guaraní y perdió como visitante por 1-0 contra Tacuary y Sportivo Luqueño.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El partido entre Colo Colo y Cerro Porteño, por el Grupo A de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 3 de abril a las 21:00 horas, en el estadio Monumental.

