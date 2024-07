La teleserie de Luciano Cabral terminó y empieza una nueva. La nueva noticia que se lleva las miradas en el mercado de pases tiene como protagonista a Carlos Palacios, quien está cerca de irse de Colo Colo.

La Joya en el verano negoció con Boca Juniors y su arribo a Argentina no se dio, pero el presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, está obsesionado con el volante ofensivo y volvió a la carga.

La posible llegada de Palacios a La Bombonera fue analizada por Marcelo Barticciotto, quien, como muchos, se pregunta por qué el mandamás del elenco de Buenos Aires está tan obsesionado con el jugador chileno.

El Barti y la llegada de Palacios a Boca

El ídolo de Colo Colo habló en el panel de ESPN y explicó que Carlos Palacios no la va a tener muy fácil si arriba al elenco más popular del otro lado de la cordillera.

“Me parece que quizás no es el mejor momento de Palacios, pero no es raro que a Riquelme cuando se le pone un jugador en la cabeza, lo termina contratando, va por ahí el tema, se le puso en la cabeza, le debe gustar y en definitiva no va a parar hasta contratarlo”, explicó el campeón de América.

Carlos Palacios se acerca a Boca.

Luego, analizó: “no sé para qué puesto lo querrán, lo que pasa es que para el fútbol argentino uno no solo tiene que llegar a jugar, sino que tiene que imponerse, si uno no se impone, no te dan lugar, sobre todo en Boca Juniors”.

“No te vas a ganar el lugar así porque acá fuiste figura o anduviste bien, allá te tienes que imponer y vas a tener tres o cuatro atrás que van a estar con los dientes esperando tu puesto, si te relajas, te comen”, remató Marcelo Barticciotto sobre Carlos Palacios.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.