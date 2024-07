Uno de los equipos que siempre hace ruido cuando el libro de pases está abierto es Colo Colo, sin embargo los albos solamente han fichado a un jugador para el segundo semestre.

El entrenador del Cacique, Jorge Almirón, pidió la contratación de un delantero, un puntero y un lateral derecho, y por ahora solamente arribó al estadio Monumental el 9 Javier Correa.

Pero los albos no hacen ruido sólo con los arribos, sino que también con las partidas, debido a que hay varios futbolistas que son tentados desde el extranjero.

Emiliano Amor mira a Medio Oriente

La posible partida que hace más noticia en Colo Colo es la de Carlos Palacios a Boca Juniors, sin embargo no es la única que se puede dar en las próximas horas.

En silencio, el defensor argentino-sirio Emiliano Amor hace las maletas para dejar el club, debido a una concreta oferta de Arabia Saudita, situación que tiene al zaguero con un pie afuera del Monumental.

Emiliano Amor prepara el adiós en Colo Colo.

En Blanco y Negro no ven para nada con malos ojos la salida del ex Vélez Sarsfield, debido a varias razones: libera un cupo de extranjero, y porque su contrato vence en diciembre y no será renovado, por ello es mejor que se vaya antes de tiempo y le deje algo de dinero a las arcas del Monumental.

La salida de Emiliano Amor, además, le permitirá a los directivo de ByN poder contratar otro extranjero, ya que por ahora los cupos están cubiertos por el mismo Amor, Guillermo Paiva, Gonzalo Castellani, Javier Correa, Maximiliano Falcón y Alan Saldivia.

