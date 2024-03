Carlos Palacios explica el por qué de su celebración pidiendo silencio: "No me gusta cuando se hablan cosas que no son verdad"

Con un gesto de silencio y otro de “aquí estoy yo” a lo Cristiano Ronaldo. Así festejó Carlos Palacios su gol en el triunfo por 4-1 de Colo Colo ante Everton en el Estadio Monumental.

Inmediatamente, los comentaristas de la transmisión de TNT Sports comenzaron a preguntarse de qué se trataba. ¿A quién calló Palacios? ¿Qué drama vive?

Una vez terminado el encuentro los micrófonos se dirigieron hacia él y le preguntaron sobre la celebración, entre otras cosas. La Joya fue directo y aseguró que se trata de temas que se hablan de fuera de la cancha.

“Muchas veces se critican cosas que no son del fútbol. Que me critiquen por lo que hago en la cancha. A mí no me gusta cuando se hablan cosas que están de más y que no son verdades”, recalcó Palacios.

El resto de sus dichos

Además de aclarar el por qué de su celebración, Carlos Palacios analizó lo hecho por Colo Colo en el triunfo por 4-1 ante Everton en Macul.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Veníamos de dos partidos sin ganar y queríamos llegar bien a la Copa Libertadores. Estoy feliz por el equipo”, resaltó la Joya, quien dice estar recuperándose de a poco de la lesión sufrida a mediados de marzo.

“Estoy mejor, recuperándome de a poco, mejorando lo que pueda mejorar, para llegar de la mejor manera a los partidos”, enfatizó el jugador del Cacique.

Colo Colo subió al cuarto lugar de la tabla de posiciones con diez puntos, siendo superado solamente por Palestino, Universidad de Chile y Deportes Iquique. Cobreloa podría superarlos si le gana este domingo a la U en Calama.