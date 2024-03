Carlos Caszely preocupado por la situación Damián Pizarro: “Nunca me llamaron de Colo Colo”

Colo Colo dejó escapar el invicto en el Superclásico y la derrota por la cuenta mínima desató un terremoto interno en el estadio Monumental. La paciencia de los hinchas se acabó y una nueva caída ante Sportivo Trinidense sería fatal para el proceso de Jorge Almirón.

Situación que no es ajena para los jugadores. Entre los jugadores más afectados por el rendimiento en cacha aparece el delantero Damián Pizarro. El próximo ariete del Udinese tuvo en sus pies la jugada más clara para igualar el marcador pero su remate se fue directo a las manos de Gabriel Castellón.

Jugada que destapó una de las grandes falencias del goleador y que terminó provocando que Pizarro cerrara su redes sociales ante las fuertes criticas en su contra. Misma situación que vivió Alan Saldiva tras el partido del domingo.

Es por ello que una leyenda de Colo Colo como Carlos Caszely salió al paso de las criticas para respalda a Damián Pizarro. “Colo Colo nunca me ha llamado para ayudar en cadetes. Ellos tienen otro sistema de trabajo”, lanzó de entrada el “Rey del metro cuadrado” a Prensa Fútbol. Pero tras ello, continuó contra cómo se trabaja en las divisiones inferiores del club.

“He podido presenciar como entrenan ahí en divisiones inferiores, y sorprendentemente no trabajan remates. Así no se pueden formar delanteros de área”, acusó.

¿Qué debe hacer Damián Pizarro?

Pero Caszely fiel a su estilo también aprovechó de dejarle su tips al joven delantero que vive sus últimos meses en Colo Colo y que a mitad de año parte a la Serie A. Incluso aprovechó el espacio para aconsejar a Jorge Almirón de cara al próximo duelo contra Sportivo Trinidense.

“Creo que Damián Pizarro siempre estuvo nublado. El chico tiene todas las condiciones, fuerza y físico, pero no sabe rematar. Y Guillermo Paiva pareciera no ser de área. Por ahí pasa un problema de Colo Colo, no ataca bien ni tiene referente de área”, sentenció.