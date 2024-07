Campeón del mundo se vende como partner de Correa en Colo Colo: "Me gusta tirar paredes con el 9"

El uruguayo Anderson Duarte suena fuerte en Colo Colo para este mercado de pases del fútbol chileno. A pesar de que la inversión por el campeón del mundo Sub 20 debe ser alta, cuando el río suena es porque piedras trae.

Con 20 años recién cumplidos, el delantero de Defensor es observado desde la dirigencia del Cacique como una opción importante pensando en Copa Libertadores. Y a pesar de que el jugador no ha tenido contactos formales, ya se entusiasma.

En una charla con Radio ADN, manifestó cuáles son sus características como jugador, asegurando que puede ser muy polifuncional para el entrenador Jorge Almirón.

“Creo que puedo jugar por ambos lados, por derecha y por izquierda, pero también me gusta jugar mucho suelto detrás de un 9”, comenzó señalando el ariete charrúa.

Anderson Duarta es el uruguayo que suena en Colo Colo

Duarte promete paredes con Correa

Luego Duarte manifestó que ser el enganche de Colo Colo no le pesaría. “Es una posición que me gusta porque me da mucha libertad para moverme por todo el frente de ataque”, señaló.

En ese aspecto es cuando se refirió a la chance de armar una buena dupla con Javier Correa, el nuevo refuerzo del Cacique. “Me gusta ese lugar detrás de los delanteros porque puedo rematar fácilmente y tratar de conectar o tirar una pared con el 9”, sostuvo.

De todas formas por ahora solamente es un rumor de mercado la posible llegada de Duarte a Colo Colo, pues él asegura que “no he escuchado nada” aunque sí mostró conocimiento por el Cacique.