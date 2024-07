Fue un impacto inmediato. Lo que partió siendo un pedido exclusivo de los hinchas de Colo Colo en las redes sociales, comenzó a tomar forma en esta jornada, con el interés en firmar como refuerzo para este semestre a un campeón del mundo.

Luego de la incorporación del goleador argentino Javier Correa, el nombre que comenzó a rondar por los pasillos de Blanco y Negro es el del delantero uruguayo Anderson Duarte, que ganó el Mundial Sub 20 de Argentina 2023, actualmente en Defensor Sporting.

Pues bien, el atacante conversó con Radio ADN sobre esta opción y fue enfático en señalar que “no he escuchado nada, pero obviamente sé que es uno de los clubes más grandes de Chile. Tengo compañeros ahí, como Alan Saldivia y Maxi Falcón, pero no he escuchado rumores”.

“Conozco al técnico (Jorge Almirón), dirigió a Boca, pero no estoy comunicado ni enterado de nada de lo que se habla. Está bueno que un equipo grande del fútbol chileno haya puesto los ojos en mí, pero trato de estar enfocado y hacer mi trabajo en el día a día”, agregó Duarte.

¿Será refuerzo de Colo Colo este campeón del mundo?

Ante esta posibilidad, el atacante oriental comentó que “está bueno a esta altura del mercado de pases, pero como siempre digo, mi cabeza está en Defensor Sporting. Estoy contento, trato de no saber de esas cosas hasta que sea algo concreto”.

Finalmente, Duarte aclaró sobre su posición en la cancha que “puedo jugar por ambos lados, derecha o izquierda, pero también me gusta jugar suelto, de enganche, detrás de un 9, me da mucha libertad para moverme”.

¿Cuál es la situación actual de Anderson Duarte?

El extremo tiene contrato con el elenco uruguayo hasta diciembre del 2026, con un valor de mercado actual de US$3 millones de dólares. Si Colo Colo quisiera firmarlo, tendría que ser para ocupar un cupo Sub 21, pues actualmente tiene sus plazas de extranjeros completadas.

