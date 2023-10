Brayan Cortés recibe un feroz portazo para salir de Colo Colo: "Ya no quiso mejorar"

Brayan Cortés se enfoca hoy por hoy en defender a la selección chilena Sub 23 en los Juegos Panamericanos, donde es el capitán del equipo dirigido por Eduardo Berizzo, pero su futuro en Colo Colo también es todo un tema.

El portero iquiqueño de 28 años tiene contrato hasta 2024 con el Cacique y su posible salida al extranjero ha sido una opción varias veces. Sin embargo, recientemente el histórico Óscar Wirth le pegó un feroz portazo a esa idea.

Una leyenda de su talla, considerado uno de los mejores cuidatubos del fútbol chileno, contesta el llamado de RedGol para referirse al panorama del actual guardameta albo y es categórico al exhibir su opinión al respecto.

“La verdad es que hoy en día está muy en boga los contactos que tienes afuera para ir más que la capacidad que tengas para ir“, dispara de entrada el exmeta de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

“No lo veo en España, Inglaterra o Italia, ya no quiso mejorar”

“Acá hemos visto que se ha ido cada jugador que nunca han jugado allá y se han tenido que regresar después. Entonces yo no sé, o si me lo plantean, yo no lo veo a él jugando en España, Inglaterra o Italia“, destaca Wirth sobre Cortés.

El mundialista con la Roja en España 82 complementa que no cree “que una persona encargada de un equipo de allá diga ‘sabes que, me lo traigo para que venga a jugar’, yo no lo veo así la verdad”.

“¿Qué edad tiene él? 28. Él ya no quiso mejorar, esa es la verdad. Él ya se quedó con lo que hacía, no va a hacer más cosas de las que ya le conoces”, agregó Óscar Wirth.

Al ser consultado sobre si Cortés podría irse al exterior en algún momento más por una movida de representantes más que por su calidad, Wirth no duda y es conciso: “Tal cual“, lanzó.

“Yo creo que con lo que muestra él no le da como para ir a jugar, aunque depende quizás por contactos y cosas así puede llegar a algún lugar, pero a un primer nivel como está Bravo, por ejemplo, que fue al Barcelona y al City, no, por nada“, concluyó.

Con esto, nuevamente el futuro de Cortés es incierto. A pesar de ser el arquero titular de la selección chilena adulta y Sub 23, donde en esta última es el capitán, su presente en Colo Colo, donde rota constantemente con Fernando de Paul en el arco, lo mantiene más lejos que cerca de poder vivir su primera experiencia en el extranjero.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El martes 7 de noviembre volverá a la acción el Cacique. A contar de las 19:00 horas, los albos visitarán a Magallanes en el Estadio El Teniente de Rancagua por el duelo pendiente de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.

¿Hasta cuándo tiene contrato Brayan Cortés en Colo Colo?

El portero de 28 años llegó el 1 de enero de 2018 al Estadio Monumental desde Deportes Iquique. El cuidatubos nacido en tierra iquiqueña tiene un vínculo que lo liga a los albos hasta el 31 de diciembre de 2024.

