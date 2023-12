Colo Colo derrotó a Magallanes por 3-1 en la final de la Copa Chile 2023 y se coronó campeón de la competencia que premia con el largo trofeo. Una buena figura del Cacique fue el arquero, Brayan Cortés.

El meta del Cacique tuvo un año difícil, donde tuvo que pelear la titularidad con Fernando de Paul en medio de la rotación impuesta por Gustavo Quinteros. Este miércoles tuvo tres buenas atajadas contra Magallanes y festeja el titulo en el estadio Tierra de Campeones, en su casa.

“Es felicidad, porque cierra un año que en lo general lo veo como positivo. Lo malo es que no salimos campeones en el Campeonato Nacional, me pasaron muchas cosas en lo personal, este 2023 me pasó de todo, y aun así me quedo con la perseverancia que tuve en momentos complicados. Dentro de todo feliz, el equipo ganó y nos vamos más tranquilos de vacaciones con el título de la Copa Chile”, dijo Cortés a TNT Sports.

Agrega que “me tocó trabajar harto en el segundo tiempo, yo trato de ayudar al equipo y estar ahí para ellos. Me quedo con el esfuerzo que hicimos todos durante el año, aunque no lográramos el título del Campeonato, que era lo que queríamos. Con esto se hace un balance más positivo”.

Respecto al 2024, el meta sostiene que “se viene lo mismo, seguir trabajando y luchando por lo que uno quiere en lo personal. Queda mucho, ahora voy a disfrutar con mis compañeros y mi familia acá en Iquique. Lo más lindo que me puede pasar es haber cerrado acá el año, en casa”.

¿Y Quinteros?

Por último le consultaron por las dudas sobre la continuidad del entrenador. ¿Sigue Quinteros? “No lo sé, no sé si es su último partido con nosotros o si seguirá. Vamos a ver qué pasa, quién sigue y quién se queda. Ahora solo a disfrutar el momento”.

¿Cuántas Copas Chile ha ganado Colo Colo?

Colo Colo suma su 14° título de Copa Chile: los albos registran la corona en 1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021 y 2023.

¿Hasta cuándo tiene contrato Brayan Cortés en Colo Colo?

Tras renovar contrato a mediados de 2022, Brayan Cortés tiene vínculo con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2024.