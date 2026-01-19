Colo Colo ya no es ese equipo en el que los niños soñaban con jugar, salir campeón y hacer una carrera. Actualmente muchos lo ven solamente como un trampolín para emigrar a otro país.

Algo que se vio en este mercado con Alan Saldivia y también con Lucas Cepeda, que le confesó a Nicolás Peric en su momento que está cansado en el Cacique y, tras dos años, quiere jugar en otro equipo.

Claudio Borghi se muestra alarmado por este asunto, pues entiende que los futbolistas le doblan la mano al club más fácil de lo que debería ser, siendo que hay un contrato firmado.

“Lo preocupante es que Colo Colo está dejando partir a jugadores que dicen me quiero ir y se van nomás”, señala Borghi en entrevista con Redgol.

Borghi siente que Colo Colo pierde su inversión

Para el Bichi, “hay una inversión en dinero, patrimonio, trabajo que se dedicó que debe ser recompensado. Me preocupa que todo jugador que quiere salir de Colo Colo, lo haga de forma muy fácil”.

Entiende que “no se trata de retenerlos a la fuerza”, solo pide que sea algo equitativo para todas las partes. “Sí deben entender que los tiempos en el fútbol son para todos: para jugadores, para el club, para entrenadores y hasta para los hinchas. No solamente para los jugadores”.

Finalmente entiende que Cepeda quiera buscar un mejor horizonte pues “fue lo mejor que tuvo Colo Colo el año pasado, con participación en la selección interesante”, aunque le quedan dudas sobre su real nivel.

“No sé si alcanza para irte, pero bueno si está la opción tómala”, manifestó Borghi sobre lo del zurdo formado en Santiago Wanderers.

