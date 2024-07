Barticciotto siembra dudas con Colo Colo: "No hace un fútbol de alto vuelo y sufre los partidos"

Marcelo Barticciotto piensa que Colo Colo todavía no muestra un nivel de fútbol que le permita decir al resto que los albos pelearán el título hasta el final. Al menos así lo cree después de ver la victoria del Cacique sobre O’Higgins de Rancagua gracias a un postrero gol de Lucas Cepeda.

En ESPN, Barti hizo un análisis del desempeño que tiene al equipo de Jorge Almirón en la pelea por la cima del Campeonato Nacional 2024. “Jugó con varios jugadores que no estaban para jugar el partido por suspensiones, lesiones o gripe. En definitiva este partido no se puede relacionar por los demás, pero no está haciendo un fútbol de alto vuelo”, dijo el icónico “7” del cuadro popular.

“Está sufriendo los partidos. Un amigo me decía ‘pero igual gana, algo tiene’. Está bien, pero le está costando. No sé qué equipo de los que están arriba tiene un juego tan vistoso o marca tanta diferencia con los demás. Hubo campeones en años anteriores que se veían para eso”, expuso Barticciotto en el panel de ESPN Equipo F.

Guillermo Paiva en acción ante O’Higgins. (Felipe Zanca/Photosport).

Todo para dejar clara su percepción del nivel colocolino. Por estos días, el Eterno Campeón debe afinar detalles para visitar a Huachipato en el estadio CAP. El cuadro del acero llegará a ese duelo tras sufrir una derrota contra Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Barticciotto no está satisfecho con Colo Colo y elogia a Deportes Iquique

Es evidente que el juego de Colo Colo no le resulta muy atractivo a Marcelo Barticciotto. Por eso mismo, habló de la semana virulenta que vivió el Cacique antes de recibir al Capo de Provincia en el estadio Monumental. Fue una complicación grande para el plantel.

De todas maneras, eso no fue suficiente para ganarse el respaldo total del Barti. “Hay equipos que pueden parecer atractivos y que no están peleando. Por ejemplo, Iquique de local, que es entretenido verlo, pero no está peleando el título”, expuso el otrora extremo sobre el equipo que dirige Miguel Ramírez, otro campeón de América con los albos.

Miguel Ramírez tiene a Deportes Iquique encumbrado en la parte alta de la tabla. (Andres Pina/Photopsort

“Colo Colo maneja los partidos y tiene la pelota. También está el tema de Paiva, que lo utilizan muy poco. El equipo no juega para él”, aseguró Barticciotto para respaldar al atacante paraguayo que terminó al borde del llanto tras una tarde para olvidar lo más rápido posible.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo quedó en el 3° lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 17 fechas, aunque faltan algunos partidos de la jornada.

