Barticciotto culpa a Colo Colo por la sequía de Paiva: "Sus compañeros no le tienen confianza"

Marcelo Barticciotto estuvo pendiente a la desafortunada tarde que tuvo en la victoria de Colo Colo el paraguayo Guillermo Paiva. A pesar de que un zurdazo de Lucas Cepeda le dio los tres puntos a los albos, el atacante vivió una jornada para olvidar lo más rápido posible.

A su primer tiempo de terror le sumó una ocasión inmejorable de gol desperdiciada: Nicolás Peranic le contuvo un penal a Paiva, quien para colmo desvió la pelota en el 1-1 de O’Higgins. Cuando fue sustituido, el ex jugador de Olimpia de su país mostró su pesadumbre total.

Hasta lágrimas botó por una tarde desafortunada. Uno de los grandes ídolos del Eterno Campeón analizó el presente de Paiva. “Más allá de la responsabilidad que tiene él y de no tener tantas posibilidades de gol, cuando te queda un penal y uno viene de no convertir en forma reiterada, lo ideal es que lo haga”, dijo Barti.

Paiva tuvo un mano a mano contra Peranic tras un pase de Palacios. Lo falló. (Felipe Zanca/Photosport).

“Ahí agarra confianza, por eso lo dejaron patear. Pero Colo Colo tampoco le genera tantas situaciones de gol. Lo utilizan poco. Y no es que lo vengo diciendo por lo del otro día. Pero Paiva no toca mucho la pelota desde que está jugando. Cuando se recoge, no se la dan”, expuso Barticciotto, figura del equipo albo campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Barticciotto reprocha al equipo de Colo Colo por la falta de gol de Paiva

Para Marcelo Barticciotto hay mucho de responsabilidad en el funcionamiento de Colo Colo en la explicación de la sequía anotadora de Guillermo Paiva. “No sé si los compañeros no le tienen confianza, no sé qué pasa ahí. Cuando pica, tampoco se la tiran”, describió el icónico “7” de los albos.

“Es difícil que un futbolista tome confianza cuando la toca tan poco en un partido. Eso es trabajo, orden del entrenador y que diga ‘dénsela igual aunque esté marcado”, sentenció Barticciotto. Al menos en el plantel, el guaraní de 26 años recibió respaldo absoluto.

En el duelo ante Deportes Santa Cruz, Guillermo Paiva salió muy frustrado por no encontrar el gol. (Felipe Zanca/Photosport).

Uno de los que sacó la voz para intentar levantarlo fue Jorge Almirón. El director técnico argentino recordó incluso las críticas que Edinson Cavani recibió en Boca Juniors por su falta de gol. Otro que mostró respaldo irrestricto para Paiva fue Carlos Palacios.

Los números de Guillermo Paiva en el Campeonato Nacional 2024

Guillermo Paiva suma dos goles y una asistencia al cabo de 12 partidos disputados en el Campeonato Nacional 2024.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo quedó en el 3° lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 17 fechas, aunque faltan algunos partidos de la jornada.

