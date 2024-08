Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras este sábado 10 de agosto en la edición 196 del Superclásico del fútbol chileno. En el Estadio Nacional chocarán fuerzas parejas, con dos equipo que están en la pelea por mantenerse en la zona alta.

Pese a este antecedente, en el ambiente se puede sentir un cierto favoritismo de la U. El equipo de Gustavo Álvarez es líder con 36 puntos y solo piensa en el torneo local, mientras que los albos son cuartos con 32 unidades y a la vuelta de la esquina tiene su cruce ante Junior por la Copa Libertadores.

Además, hay un estilo de juego en el equipo de Jorge Almirón que no convence del todo en las huestes albas. Así lo dejó en claro Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN cuestionó el toque excesivo del balón bajo la dirección técnica del argentino.

“Cuando jugaba Jorge Valdivia en tiempos remotos Opazo pasaba más. Hay responsabilidades por parte del equipo, sin duda. El equipo juega poco para adelante, con este tema que ahora se dice que junta pases. Sí, lo hace, pero pases en profundidad este equipo no los hace”, afirmó Barti.

En ese sentido, el ídolo albo lanzó que “Colo Colo llega tocando mucho hasta tres cuartos de cancha y después se va diluyendo. No hay un pase en profundidad para que el lateral sorprenda. No le estoy quitando responsabilidad Óscar Opazo y Erick Wiemberg”.

“La U es más directa. Tiende defectos, como todos los equipos. No es protagonistas de los partidos, no se adueña de la pelota, pero es un equipo más directo”, concluyó el ex atacante.

¿Cuándo es el Superclásico 196 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se enfrentarán este sábado 10 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o GoogleNews.