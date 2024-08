El Mago adelantó lo que será el duelo entre albos y azules de este sábado en el Estadio Nacional. “La U no llega tan quebrada como Colo Colo”, señaló el ex volante.

Universidad de Chile y Colo Colo animarán este sábado 10 de agosto en la edición 196 del Superclásico del fútbol chileno. En el Estadio Nacional habrá un choque de fuerzas parejas, con dos elencos que luchan por mantenerse en la zona alta peleando el título.

Sin embargo, en el ambiente se puede sentir un cierto favoritismo azul en esta pasada. El equipo de Gustavo Álvarez va puntero con 36 puntos y solo en modo torneo local, mientras que el Cacique es cuarto con 32 unidades y a la vuelta de la esquina tiene su llave ante Junior por la Copa Libertadores.

Además, los albos suman varias bajas, algo que fue comentado por Jorge Valdivia en su calidad de comentarista en ADN Radio. Ahí, el Mago opinó que “siento que la U en términos de equipos o de nombres, no llega tan quebrada como Colo Colo. Llega sin Saldivia, no sabemos cómo llega Vidal, lo mismo Correa, llega sin su arquero Brayan Cortés y no sabemos cómo está Mauricio Isla, quien se tiene que adaptar por más que tenga experiencia”.

“En nombres y por el tema titulares, la U llega mejor. Me imagino que el Chorri Palacios no querrá perderse un partido tan importante y vienen con el golpe anímico de haber recuperado el liderato”, agregó el ex volante.

A la hora de comentar como podría ser el trámite del partido, el formado en Colo Colo sostuvo que “la U deja ciertos espacios cuando es atacado Marcelo Díaz, que ahora tiene otras características al que estábamos acostumbrados”.

“Va a ser un partido peleado. Es un Superclásico y por más que uno llegue con ausencias importantes, ambos tienen planteles importantes para reponer esas ausencias”, concluyó el bicampeón de América.

¿Cuándo es el Superclásico 196 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules jugarán este sábado 10 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

