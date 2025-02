Como si el presente de Colo Colo no fuera suficiente, Jorge Almirón se sumó un nuevo problema. Este martes previo al duelo ante Unión San Felipe por Copa Chile, el DT criticó con todo a los delegados presidenciales por el trato que han tenido con el Cacique.

El entrenador abordó lo que será el debut del Eterno Campeón en la Liga de Primera 2025 ante Deportes La Serena. El duelo fue programado para este domingo 16 de febrero al mediodía, un horario que no le gustó nada al DT y por el que dejó ácidos comentarios contra las autoridades.

“Yo no llevaría a mis hijos con el sol de frente a los 8, 9 o 10 años, se enfermarían. Los que toman decisiones están en palco con sanguchito, con aire acondicionado, refresco. Los que pagan están en otro lado”, dijo. Y sus palabras tuvieron durante horas de la tarde una clara respuesta.

Delegado Presidencial le pega de vuelta a Jorge Almirón

La ácida crítica de Jorge Almirón y Colo Colo a las autoridades no pasaron nada de piola. Galo Luna, delegado presidencial de la IV Región, le respondió y con todo al técnico del Cacique para dejar en claro que él ni las autoridades tuvieron que ver.

Jorge Almirón disparó contra las autoridades por el horario del partido de Colo Colo con La Serena. Foto: Photosport.

“Queremos aclarar primero que el horario del partido entre Deportes La Serena y Colo Colo no lo fijó la Delegación Presidencial, está equivocado“, comenzó señalando.

Galo Luna reveló que es el ente rector del fútbol chileno el que fijó ese insólito horario para el encuentro. “Este es un horario que se programa por parte de la ANFP como parte del trabajo que se hace con la mesa de programación con cada partido de fútbol”.

Pero la programación no fue lo único, ya que también aprovechó de aclararle por qué no habrá hinchas albos en las tribunas del Estadio La Portada. “Insistir en que pese a que esta Delegación Presidencial había entregado la autorización para jugar con público visitante, fue Deportes La Serena quien decidió retirar esa solicitud y rectificar para jugar el partido sin público visitante“.

Galo Luna no se detuvo ahí y el rayó la cancha a Jorge Almirón para que hable con conocimiento. “Nos parece importante que estas aseveraciones desinformadas puedan ser aclaradas porque no es la voluntad de esta Delegación atentar contra el fútbol ni con el deporte”.

“Adicionalmente recordar que el estadio de Deportes La Serena tiene graves problemas con la iluminación, por lo tanto, no se pueden desarrollar partidos de noche. No solo por razones de seguridad, sino porque no cumplen con la norma exigida para la televisación de los partidos de fútbol”, sentenció.

Jorge Almirón recibe una clara respuesta de parte de las autoridades sobre la programación del partido de Colo Colo con Deportes La Serena. Por ahora, el DT sólo se enfoca en volver al triunfo en un año donde está llamado a hacer noticia por resultados más que por declaraciones.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Por ahora, Jorge Almirón y Colo Colo sólo piensan en el partido de Copa Chile previo al debut en la Liga de Primera. El Cacique verá acción este miércoles 12 de febrero a partir de las 20:00 horas recibiendo a Unión San Felipe.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Tras el duelo con Santiago Wanderers, Jorge Almirón llegó a los 54 partidos oficiales dirigidos en Colo Colo. En ellos ha conseguido 30 triunfos, 14 empates y 10 derrotas, con 78 goles a favor y 41 en contra.