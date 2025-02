Hace algunas semanas se confirmó el esperado regreso de Emiliano Amor a Colo Colotras quedar fuera del plantel a finales del 2024 al no ser renovado. En ese contexto, muchos hinchas se preguntan cuándo podrán volver a ver al jugador en la cancha con los colores del albo, en donde el entrenador, Jorge Almirón, se refirió al presente del jugador.

Este martes, el entrenador de Colo Colo habló sobre distintos puntos, entre ellos el caso Amor, en donde señaló que el jugador se ha ido integrando poco a poco nuevamente al equipo. “Se va sumando, entrenó aparte, pero no es lo mismo que jugar. Puede hacerlo en el gimnasio lineal, el fútbol son otros movimientos”.

¿Jugará Emiliano Amor frente a Unión San Felipe?

Este miércoles Colo Colo se enfrentará a San Felipe por una nueva fecha de la Copa Chile en donde Almirón respondió a los rumores sobre la posible titularidad de Amor y su debut nuevamente con los albos.

“No está al 100%, ya irá ganando minutos, agarrando confianza se prepara como todos. Paciencia, de a poco va a ir sumándose. Pero está muy bien. Mañana no juega de entrada”, señaló.

El regreso de Amor a Colo Colo

A finales de diciembre, Blanco y Negro confirmó el regreso del jugador argentino. En una conferencia de prensa, el defensor señaló: “Yo y mi familia estamos felices de estar acá. Cuando me llamaron del club se me pasaron muchas cosas por la cabeza, muchos recuerdos también. Y no lo dudé”.

“Soy muy feliz acá. Soy muy profesional, siempre pienso que los contratos están para cumplirse. Yo terminé contrato, nos dimos la mano con Aníbal (Mosa) y Dani (Morón), agradecimos por todos los momentos que pasamos y cuando me volvieron a llamar, era un contrato nuevo, se dio la oportunidad y no lo dudé. Estoy muy feliz, quería estar acá y cuando se dio la oportunidad vine“, explicó en aquella oportunidad.

