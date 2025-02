ver también Cuentan la verdad sobre la ausencia de Salomón Rodríguez en Colo Colo: “Prefirieron cuidarlo”

Colo Colo se prepara para volver a las canchas luego de un compliccado inicio de temporada. El Cacique enfrenta a Unión San Felipe en la Copa Chile y lo hará celebrando importantes regresos.

Tras no estar ni en la banca ante Santiago Wanderers, Javier Correa y Salomón Rodríguez están listos para regresar al Eterno Campeón. Pero ellos no son los únicos, ya que Tomás Alarcón alista su estreno con la camiseta alba.

El mediocampista llegó hace ya varias semanas, pero es el único de los refuerzos que todavía no debuta. Jorge Almirón sacó la voz sobre el caso de los tres y reveló que todos están a disposición para el encuentro ante Unión San Felipe, donde necesitan ganar para no ceder más terreno.

Colo Colo recupera a Javier Correa, Salomón Rodríguez y Tomás Alarcón

Jorge Almirón le da una buena noticia a los hinchas de Colo Colo para la Copa Chile. El Cacique recupera a Javier Correa, Salomón Rodríguez y Tomás Alarcón para el duelo con Unión San Felipe, según contó el propio DT albo.

Javier Correa, Salomón Rodríguez y Tomás Alarcón se recuperaron de sus lesiones. El último prepara su debut con el Cacique. Foto: Colo Colo.

En conferencia de prensa, el técnico abordó la situación de los jugadores que estuvieron con Chile ante Panamá. “Los chicos de la selección volvieron bien, sólo Erick jugó 90 minutos. El partido estaba resuelto, muchos salieron en el 52, Sebastián cerca de los 70. Les viene bien sumar minutos a su cuerpo“.

Fue tras ello que Jorge Almirón confirmó que sus dos centrodelanteros dejaron atrás los problemas físicos que no les permitieron estar contra Santiago Wanderers. “Está recuperado Correa, está recuperado Salomón“.

Pero la sorpresa estuvo con el ex volante del Cádiz, quien llegó hace días pero todavía no debuta. “Ya se sumó Alarcón y Felipe que vienen llegando, que más allá de que entrenaban en otros lugares, no es lo mismo competir con un grupo. Están cada vez mejor“.

Jorge Almirón fue más allá y dedicó palabras a Tomás Alarcón. “Tiene que dejar atrás horario, mudanza, son muchos cambios. Vienes a un equipo nuevo, no entrenas por 4 días, después integras a un equipo nuevo. Tuvo una molestia y ya está bien, va entrenando fuerte y el cuerpo le va doliendo. Mañana va al banco de suplente“.

“Es muy buen jugador, todos los chicos que han llegado van a aportar mucho. Me tiene contento porque genera una competencia interna, de a poco le vamos dando minutos a todos”, complementó.

Finalmente, el DT de Colo Colo remarcó que llegarán mucho mejor que en los partidos anteriores. “Estoy contento, hemos avanzado. Esta semana fue muy buena, los que no estuvieron en selección trabajaron fuerte y han progresado. Cuando se suman los de la selección vienen con una motivación importante por ganar”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recupera a sus figuras para el duelo por Copa Chile que se le avecina. El Cacique enfrenta este miércoles 12 de febrero desde las 20:00 horas a Unión San Felipe en el Estadio Monumental.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2025?

Tras Unión San Felipe, Colo Colo pondrá la mira en su debut en la Liga de Primera 2025. El torneo, que cambió de nombre este año, verá el debut del Cacique el domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas, cuando enfrente a Deportes La Serena en el norte del país.