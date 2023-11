Colo Colo se va al nuevo parón del Campeonato Nacional con triunfo ante La Calera y la ilusión renovada de meterse por los palos en la lucha por el título. Los albos se acercan al líder Cobresal y al escolta Huachipato, y no pierden el tiempo con amistoso programado contra River Plate este miércoles.

Y el duelo contra los argentinos tendrá un debut: el joven arquero Martín Ballesteros da el salto desde la cantera alba para estrenarse como profesional con Colo Colo ante River.

Cabe considerar que Rodrigo López de DirecTV Sport lo adelantó este domingo por la tarde. Por la noche, con la confirmación de la nómina de la selección chilena para los duelos contra Paraguay y Ecuador por eliminatorias, el hecho se ratificó.

Eduardo Berizzo llamó a La Roja a Brayan Cortés y Fernando De Paul, los dos guardametas titulares de Colo Colo que han rotado en el puesto este 2023. De esta manera, Gustavo Quinteros se ve obligado a enfrentar al Millo con Ballesteros en el arco.

Cabe considerar que Ballesteros ataja en la serie Proyección del Cacique, y con el primer equipo de sólo Colo Colo suma algunos minutos en amistosos de entrenamiento en el Monumental. Ante River ya es más “serio”, por decirlo de alguna manera.

Ballesteros tiene 21 años, nacido el 4 de mayo de 2002 y mide 1,96 metros. A nivel infantil, comenzó en la sub 9 de Barnechea, donde permaneció hasta la sub 13. Posteriormente recaló en Universidad Católica, realizando su proceso de formación hasta fines de 2022. A principios de este año se integró a la Proyección de Colo Colo.

El pasado 7 de noviembre, Ballesteros fue a la banca de Colo Colo frente a Magallanes, en desmedro de los otros juveniles, Eduardo Villanueva y Benjamín Morales. El meta fue alternativa para Fernando De Paul debido a la expulsión de Brayan Cortés contra Palestino.

Anécdota cruzada

Pese a no jugar, Martín Ballesteros alcanzó a ser parte del primer equipo de la Católica que conquistó el tri y el tetracampeonato de La Franja. Además fue parte de la Supercopa conseguida por la UC ante Ñublense…

“En la Supercopa contra Ñublense, salí contacto estrecho (por Covid) de Carlos Salomón. Me tocó estar en el mismo piso que él. Separaron en cuatro buses y me tocó ir con él y el Chapa Fuenzalida. No pude asistir a ese partido. De hecho, no tengo esa medalla. Se me da el título por ser parte del plantel, pero no tengo esa medalla. Pasó la vieja, no me llegó nunca. No está no más”, contó el joven meta en abril pasado.

¿Cómo le irá a Colo Colo en el amistoso frente a River Plate? ¿Cómo le irá a Colo Colo en el amistoso frente a River Plate? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

En medio del nuevo parón del Campeonato Nacional, Colo Colo recibe a River Plate este miércoles 15 de noviembre en un duelo amistoso desde las 20:00 horas.

¿Qué partidos le quedan a Colo Colo en la lucha por el título?

Tras superar a La Calera, Colo Colo cerrará el Campeonato Nacional enfrentando a Audax Italiano de visita, a Unión Española de local y a Curicó Unido como foráneo.