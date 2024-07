Jorge Almirón ha recurrido en pocas ocasiones a Leandro Benegas, pero de todas maneras lo tiene en consideración para el futuro de Colo Colo. Todo parecía indicar que el delantero tenía los días contados en el estadio Monumental. Incluso tuvo negociaciones con un club de la primera división de Argentina.

Pero esas tratativas con Independiente Rivadavia de Mendoza no llegaron a buen puerto. Mientras tanto, Almirón quedó con una alternativa en el ataque menos, pues Damián Pizarro emigró al Udinese de la Serie A italiana. Aunque esa baja quedó paliada.

No todavía de manera oficial, pero Javier Correa tiene todo acordado para ser el primer refuerzo del Cacique en el mercado de fichajes de invierno en Chile. Almirón le dejó varios elogios al atacante de 31 años, que ya se despidió formalmente de Estudiantes de La Plata con un emotivo mensaje.

A pesar del arribo de Correa, Benegas seguirá teniendo espacio en el plantel albo. Así lo confirmó el estratego de 53 años. “Contar con buenos jugadores para cualquier plantel es importante. Paiva, Lea y él nos dejan bastante bien cubiertos”, aseveró Almirón.

“Se genera una competencia sana. Esperemos que el equipo los pueda abastecer bien”, dijo Almirón, aunque esos comentarios estaban enfocados en el arribo inminente de Correa. Pero de todas maneras, el trasandino confirmó la lucha con el paraguayo Guillermo Paiva y Benegas.

Almirón ratifica que Leandro Benegas se quedará en Colo Colo

Así las cosas, Jorge Almirón seguirá teniendo a Leandro Benegas como uno de los centrodelanteros de Colo Colo. El oriundo de Mendoza nacionalizado chileno suma un gol bajo la dirección táctica del ex Boca Juniors. Fue en la paliza frente a Deportes Quillón en el estadio Monumental.

De todas maneras, Benegas casi no tuvo participación en el Campeonato Nacional 2024: apenas sumó 77 minutos de acción. No convirtió ningún gol. En la Copa Libertadores el panorama no fue mucho mejor. Disputó los últimos siete minutos del duelo ante Cerro Porteño en Paraguay.

Hizo precisamente lo que el equipo necesitaba en esa reñida lucha para pasar de ronda a los octavos de final, instancia donde chocará con Junior de Barranquilla. Habrá que ver de cuántas oportunidades dispondrá el Toro durante la segunda parte de competencias albas en esta temporada.

Los números del Toro Benegas en Colo Colo

Leandro Benegas suma 43 partidos jugados en Colo Colo: anotó siete goles y regaló una asistencia. También recibió cuatro tarjetas amarillas en mil 404 minutos sobre el terreno de juego, según los datos provistos por Transfermarkt.

