Colo Colo enfrentó su primer partido de 2024 con un triunfo por penales contra Rosario Central, el primer rival de la Serie Río de La Plata. El foco del partido que se jugó en el Estadio Centenario estuvo en el estreno de Jorge Almirón y su primera idea en la banca alba, pero también en Arturo Vidal.

El mismo día en que los albos se estrenaron en el mini torneo amistoso, el directorio de Colo Colo aprobó de forma unánime iniciar las negociaciones para el fichaje del King. El volante nacional estaba en la mente de todos y por eso, una vez terminado el partido, a Almirón le preguntaron por el futbolista.

El entrenador no quiso ahondar demasiado en la llegada del King, pero volvió a mostrar el pulgar arriba ante la opción. “Hoy (martes) no hablé con ningún directivo, me enfoqué en el partido. Hubo reunión de directorio, es lo único que sé. Se habla del jugadores, pero no he tenido contactos”, partió diciendo.

“Es algo que se habla bastante y ojalá se pueda dar. Para mí es importante que una figura como Arturo pueda sumar su experiencia para todo el equipo. Para la gente también es importante. Pero no tengo referencias de algo concreto”, continuó diciendo a los micrófonos de Star+.

Colo Colo va por Vidal

Luego de varios días de incertidumbre, el directorio de Colo Colo se reunió en una Comisión Fútbol y respaldó, de forma unánime, ir por el fichaje de Arturo Vidal. Ahora, el volante de la selección chilena negocia los específicos con la gerencia técnica que encabeza Daniel Morón.

A pesar de que en un principio se reportó que no todos los directores estaban a favor de la llegada del mediocampista, los nueve integrantes le mostraron el pulgar arriba a la idea. El King, en tanto, ya comienza a prepararse para su arribo al Estadio Monumental.

Este martes, el mismo día de la votación, Vidal entrenó en Juan Pinto Durán y sumó 45 minutos de fútbol en un amistoso. El King se puso la camiseta de la Roja y acompañó a la Sub 23 en su enfrentamiento con un equipo del Sifup. Fue un triunfo por 2-0 de los jóvenes que se preparan para el Preolímpico.

En su salida del búnker de la selección chilena, el jugador conversó con los medios de comunicación y contó cuáles son sus objetivos con el Cacique. Vidal le prometió a los hinchas que hará todo para volver a darle alegrías a Colo Colo a nivel internacional.

“No hablen más de mi edad o mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy a buen nivel. Escuché que volvía porque estaba lesionado. Si vuelvo a Colo Colo es porque quiero dejarlo donde se merece en Sudamérica y hacer una buena imagen”, dijo el mediocampista.

Ahora falta que Vidal y Colo Colo alcancen un acuerdo para que el ex Athletico Paranaense regrese al Estadio Monumental. Según TNT Sports, por el momento hay discrepancias en lo contractual: no por el salario que recibiría el King, sino por la duración del vínculo. El Cacique quiere un año y Vidal dos.

