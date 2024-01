Colo Colo presentó este martes y de forma oficial a Jorge Almirón como su nuevo técnico. El estratega tuvo su primera conferencia de prensa y ahí aprovechó de hablar del tema que tiene más preocupados a los hinchas: los refuerzos.

El Cacique comenzó su pretemporada esta mañana y lo hizo sin ninguna incorporación para el 2024. El hecho tiene en alarma a los fanáticos, pero fue el propio técnico el que llamó a la calma.

“Lo primero es conocer al plantel, los jugadores que tenemos. Hay una lista larga, los jugadores van a viajar y los quiero conocer personalmente. Tengo referencias porque, cuando uno lo enfrenta, tiene que conocer al rival, pero el día a día cambia la mentalidad del entrenador. Los quiero conocer a todos”, lanzó.

Jorge Almirón descartó revelar puestos, pero sí fue metiéndole presión a la dirigencia. “Los puestos a reforzar es algo que estamos hablando con Daniel. Dar nombre o posiciones para los que están es incómodo. Yo respeto al jugador de fútbol y, si están en Colo Colo, por algo es. Prefiero con el tiempo, cuando sea concreto, hablar de refuerzo y nombres”.

La lentitud en los refuerzos de Colo Colo no preocupa a Jorge Almirón

Colo Colo tiene un torneo amistoso durante su pretemporada, pero más importantes que ello, es la participación en la fase previa de Copa Libertadores. Sin refuerzos en el inicio de la pretemporada, los hinchas no se ilusionan mucho, algo que también inquieta a Jorge Almirón.

“Siempre es importante arrancar con el plantel completo para la pretemporada, pero estamos en Sudamerica. Uno se tiene que adaptar a los tiempos, tenemos chicos en la selección. Ojalá ir a ver los entrenamientos para conocerlos más. Nos iremos adecuando a los tiempos”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que Jorge Almirón aprovechó para acelerar las cosas. “La directiva está viendo refuerzos. Le meto un poquito de presión a Daniel, cada uno tratará de hacer su trabajo lo mejor posible para representar al club”.

Con el arribo del DT, se ha especulado con jugadores de Boca Juniors para Colo Colo. Eso sí, el estratega la canta clara. “Todavía no lo hablamos, Boca se está rearmando. Hubo elecciones hace poco y dependerá de cómo se va ensamblando todo”.

“Muchos de los jugadores me gustan, pero dependerá de todo. Tenemos que sentarnos con Daniel y ver opciones reales, porque no podemos perder el tiempo en situaciones que no van a avanzar. Tengo que ser realista y ver lo que se puede tocar. Si se abren posibilidades, es el camino a seguir”, añadió.

De hecho, Jorge Almirón dijo que necesita cubrir los puestos que no pudo Gustavo Quinteros. “Cuando enfrentamos a Colo Colo se sabía que había sido campeón y había perdido jugadores. Reforzar esos puestos le costó al DT anterior y cambió la manera de jugar”.

“Primero tenemos que afianzar la idea y traer jugadores para esa idea, pero dependerá mucho de las opciones que haya y que coincidan con lo que uno pida para que vengan. En poco tiempo el equipo puede, la pretemporada es importante. No es lo mismo arrancar de cero que a mitad de torneo, para mí es una ventaja que me conozcan desde ahora. Eso también es una motivación, tomar las riendas y junto a los directivos armar un equipo”, complementó.

Colo Colo reconoce una larga lista de posibles refuerzos

Daniel Morón también aprovechó la instancia para hablar sobre tres nombres que han sonado. Arturo Vidal, Diego Rubio y Luciano Cabral han tenido contactos con el Cacique, pero el gerente deportivo evitó darlos como listos.

“Esos nombres y muchos más hay en la carpeta. Si me pongo a hablar de nombres particulares, recién lo dijo el DT, no es el momento. Creo que es el momento. de trabajar, de buscar el equipo y después ver quiénes pueden caber”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo hará su estreno en el 2024 en un torneo amistoso en Uruguay. El próximo martes 16 de enero desde las 22:15 horas el Cacique enfrenta a Rosario Central en la Serie Río de La Plata.

¿Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol chileno?

Si bien todavía no hay un calendario oficial con la programación del Campeonato Nacional, el mercado de pases del fútbol chileno se mantendrá como siempre. Es decir, los clubes podrán contratar jugadores hasta 24 horas antes de la cuarta fecha.

