Este viernes el entrenador de Colo Colo Jorge Almirón se refirió a la lesión de Marcos Bolados, quien sufrió un complejo golpe durante el encuentro frente a Deportes La Serena, dejando la cancha tras sentir la fuerte molestia.

En ese contexto y frente a la preocupación de los hinchas, el entrenador de los albos se refirió a la situación, sobre todo, porque este lunes, los albos deberán enfrentarse a O’Higgins por una nueva fecha del campeonato nacional.

¿Estará Marcos Bolados frente al duelo de Colo Colo frente O’Higgins?

Almirón comentó este viernes que el jugador podrá retomar pronto a las canchas. “Marcos está bien, no tuvo una lesión grave, fue una molestia, una fatiga. Esta semana trabajó diferenciado y no creo que llegue al lunes, pero no es grave”.

Las sorpresas que prepara Colo Colo para la nueva fecha

El entrenador del equipo también señaló que otro histórico de la escuadra estará en la cancha desde el primer minuto. “Mauricio Isla volverá a ser titular en el Cacique”.

“Tras partir desde el banco en el encuentro anterior, por un tema de manejo de cargas, el Huaso reemplazará a Óscar Opazo en el lateral derecho o como carrilero si es que el técnico decide utilizar una línea de tres”.

