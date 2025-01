Jorge Almirón evaluó bien las opciones de mercado una vez que Brayan Cortés decidió salir de Colo Colo e hizo las gestiones pertinentes para convencer a Claudio Bravo. El legendario portero bicampeón de América con la Roja pensó seriamente en salir del retiro.

Pero finalmente Bravo decidió mantener su palabra y no confirmó su regreso al Cacique para cumplir un rol protagónico y custodiar la portería del club en el centenario. “Sí, hablé con él. No lo conozco personalmente, me consiguieron el teléfono”, reconoció Almirón en una entrevista con ESPN.

“Yo estaba entusiasmado. Me pidió unos días y de manera sensata, por su decisión familiar, estuvo comprometido siempre y me dijo que ya había tomado una decisión de vida”, expuso el adiestrador argentino en torno a la charla que tuvo con el ex meta del Betis de España y el Manchester City de Inglaterra.

Claudio Bravo finalmente no dejó atrás su retiro para volver a Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Almirón agregó que “Bravo tuvo duda, me lo manifestó. Pero primó por la familia”. De todas maneras, el ex adiestrador del Elche español quedó gratamente sorprendido por la manera que tuvo el oriundo de Viluco para llevar la situación y comunicar su determinación definitiva.

Almirón elogia a Bravo pese a que no pudo traerlo a Colo Colo: “Me pareció espectacular”

Jorge Almirón se imaginó como director técnico de Claudio Bravo en Colo Colo, sobre todo después de que el capitán de la Roja bicampeona de América le pidió unos días para tomar una decisión. Eso hizo que el entrenador del Cacique aumentara sus expectativas por tenerlo.

Pero finalmente se quedó con las ganas. Aunque de todas maneras, las conversaciones que tuvo con Bravo le dejaron un buen sabor. “Me pareció espectacular la manera en que lo habló”, reconoció Almirón por la importancia que le dio el meta al presente familiar.

Jorge Almirón reveló detalles de sus conversaciones con Bravo. (Javier Torres/Photosport).

“Espero que tenemos una buena relación porque es un referente. Y si se da la opción, charlar con él y aprender”, sentenció el DT, que apostó muchas de sus fichas para que el directorio de Blanco y Negro aprobara la contratación del volante ofensivo Claudio Aquino, quien espera por su debut con la camiseta blanca de Colo Colo.

