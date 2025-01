La Supercopa comienza a tomar forma, más allá de que todavía no tienen completamente la luz verde para que Colo Colo y Universidad de Chile se enfrenten el 25 de enero en la ciudad de La Serena.

Una postura que trabaja a toda máquina la ANFP para poder tener una solución al primer Superclásico, donde habrá muchas medidas de seguridad, incluso con los equipos concentrando en Ovalle.

La noticia voló rápidamente hasta la ciudad de Montevideo, donde Colo Colo está disputando la Serie Río de La Plata, donde fue el técnico Jorge Almirón que se lo tomó con mucho humor.

Todo, porque manifiesta que el fútbol chileno se perdió la oportunidad de tener un estadio más grande repleto, tomando las medidas, pero que era algo que se merecían todos.

Jorge Almirón quería Supercopa ida y vuelta o jugar en el Nacional mitad y mitad. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Almirón acepta el duelo, pero manda un palo por la Supercopa

Fue en conversación con ESPN Chile donde Jorge Almirón fue consultado por la Supercopa y por la opción que avanza para jugar en La Serena, algo que tienen que aceptar.

“Me gustaba el ida y vuelta, pero también dispuestos en jugar en el Nacional dividido con las hinchadas. ¿Cómo no vamos a estar a la altura de eso los dos más grandes? Si no se podía en el Monumental, en el Nacional no había problema. Era un marco espectacular, pero no sé cómo es”, explicó Almirón.

En ese sentido, acepta que se esté buscando en La Serena, porque es un estadio donde entrenaron en la pretemporada, además que bromeó con lo del hotel en Ovalle, donde perdieron el sorteo.

“Escucho que se juega en La Serena, es una cancha linda. Está en buenas condiciones el estadio, pero creo que será reducido y, además, a nosotros nos mandan a un hotel, donde perdimos el sorteo, en algo increíble. Qué lástima”, detalló.

