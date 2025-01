Maximiliano Falcón tiene inquieto a Colo Colo. Su deseo de irse del club, sumada a la rebeldía por no presentarse a los entrenamiento de pretemporada, han hecho de Peluca la teleserie más rimbombante del mercado de pases.

Un asunto que fue abordado por Nicolás Peric. El ex golero de la Roja manifestó en Radio Pauta la postura que tiene el entrenador, Jorge Almirón, respecto al comportamiento del Peluca.

“Almirón no ha dicho nada. Debe estar caliente, pero es vivo y dice tranquilidad”, comenzó señalando sobre el asunto que complica a los albos en este instante.

Luego agregó que “estoy seguro que Almirón dice ‘este se va a ir, así que este para afuera’. Chao, me aburrió. Me está revolviendo el gallinero. Pero no digamos nada porque viene Vegas”.

Falcón desea irse por la puerta chica de Colo Colo

El factor Vegas en la teleserie de Falcón

La posible llegada de Sebastián Vegas a la defensa de Colo Colo es un hecho que toma mucha relevancia en este momento que vive el Cacique con Maximiliano Falcón.

Peric comenta que Almirón habla con la dirigencia y les dice “es el zurdo que pedí, seleccionado chileno, listo. Con Falcón hagan lo que quieran. Ni lo duden”.

De hecho asegura que el actual central que está en Monterrey de México “es bravísimo, un refuerzazo para Colo Colo”, por lo que la inminente salida de Falcón duele menos en el Monumental.

De todas maneras, Vegas estaba considerado con Falcón en el plantel. Por ende, si se va el uruguayo, de todas maneras los albos buscarán otro central, que seguramente será extranjero.

