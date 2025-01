Cuando parecía que por fin iba a transcurrir con normalidad la Supercopa 2025, con la confirmación del duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile para el sábado 25 de enero en La Serena, con todas las medidas de seguridas posibles, un nuevo escándalo pone en duda este compromiso.

Es que dentro de las exigencias puestas por la Delegación Presidencial de Coquimbo para que se desarrolle el Superclásico, está el hecho que ambos equipos deban concentrarse en la ciudad de Ovalle, con todo lo que eso implica.

El tema es que horas después de conocerse estas condiciones para disputar la Supercopa, desde la capital de la provincia del Limarí niegan que haya acuerdo y/o tratativas para que Colo Colo y la U puedan estar en esta ciudad. Así lo reconoció su alcalde Héctor Vega.

Ovalle pone el grito por concentraciones para Supercopa

En diálogo con Radio ADN, el edil manifestó que “todavía no me informan respecto de si las delegaciones de ambos equipos van a alojar en la comuna de Ovalle, información que no nos entregó la delegación presidencial y tampoco la ANFP, así que estamos a la espera”.

En ese aspecto, Vega agrega que “si Colo Colo y la U llegan a alojar en nuestra comuna, vamos a exigir todas las medidas de seguridad para resguardar el bienestar de las delegaciones y también de nuestra comunidad. Sabemos que se trata de un partido complejo”.

Finalmente, el alcalde de Ovalle sostiene que “a mí, como alcalde, hasta el minuto no me han pedido mi opinión, así que lo único que nosotros podemos exigir por el momento es que nos tengan toda la seguridad necesaria para resguardar el bienestar de todos los habitantes de la comuna de Ovalle”.

¿Cuándo se disputará el encuentro?

A la espera de una confirmación oficial por parte de la ANFP y las autoridades, además de saber si se levantará el paro de futbolistas que realiza el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), la Supercopa 2025 entre Colo Colo y la U se jugaría el sábado 25 de enero desde las 12 del día.