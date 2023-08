Damián Pizarro, el joven delantero de Colo Colo que irrumpió esta temporada, tiene la posibilidad de ir a jugar a Europa. El Unión Saint Gilloise de Bélgica es el club dispuesto a pagar un camión de millones de dólares, lo que haría irrechazable la oferta.

Un asunto que preocupó a Aldo Rómulo Schiapaccasse, uno de los comentaristas más emblemáticos de TNT Sports. Esto debido a que los jugadores que emigran jóvenes desde Chile no tienen mucha proyección internacional en el último tiempo.

Por eso en el canal planteó el debate. “¿Están todos de acuerdo con que hay que dejar ir a Damián Pizarro?”, manifestó debido a que “en los últimos años cuando tú vendes a un jugador que no está maduro táctica, ni físicamente, lo condenas al fracaso”.

Incluso manifestó que los más de seis millones de dólares que se pagarán por el jugador no es una cifra tan tentadora. “No es tanta plata. Ahora se manejan otras cifras, se está vendiendo un jugador que todavía es proyección. No es lo mismo que cuando Colo Colo vendió a Mati Fernández”, expresó.

Y también se puso en la piel de los fanáticos del elenco, quienes apenas han visto jugar un puñado de partidos a Pizarro en el Monumental. Esto en referencia a que las finanzas del club no son su preocupación. “

“Francamente no me interesan las finanzas de Leonidas Vial, Alfredo Stöhwing y menos de Aníbal Mosa Me interesa un delantero para la Selección Chilena”, contó el periodista.

Finalmente señaló que “objetivamente, por siete millones de dólares vamos a perder un delantero para la Selección Chilena”.