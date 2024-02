Aforo confirmado: inicia venta de entradas para Colo Colo vs Godoy Cruz por Copa Libertadores

Luego de que se confirmara un aforo de 30 mil personas, Colo Colo informó el inicio de la venta de entradas para la revancha contra Godoy Cruz por la Copa Libertadores. El proceso iniciará este mismo martes 27 de febrero para accionistas, abonados y socios del CSD.

El canje para accionistas e hinchas preferentes iniciará a las 15:00 horas, mientras que la venta de socios será desde las 16:00. Además, hay una opción para que los abonados perjudicados en el partido contra Boca Juniors (en 2023) reciban un ticket para el encuentro contra Godoy Cruz.

La venta para el público general comenzará el miércoles 28 de febrero a las 15:00 horas. Lo mismo para la visita. La hinchada del Tomba se ubicará en el sector Magallanes. Para este encuentro, no es obligatoria la inscripción en el Registro Nacional de Hinchas.

Aforo de 30 mil personas para Colo Colo

La demora en el inicio de la venta de entradas tuvo que ver con la confirmación del aforo oficial para el partido. A pesar de que Colo Colo buscó jugar con 42 mil personas en el Estadio Monumental, las autoridades dieron el OK para 30 mil personas. La primera reacción en el Cacique fue desazón.

“Es una lástima. Pensé que la autoridad, la señora Pamela Venegas, era gente de fútbol. En el contexto que estamos, donde hace mucho no se juega en el estadio, está Vidal, con Colo Colo como el máximo representante nacional… Necesitamos a la gente”, dijo Jorge Almirón, DT colocolino, en conferencia.

“Es una lástima que no se pueda organizar bien, porque esto es algo de organización. La gente se iba a portar bien porque entiende el momento. Estoy seguro que la gente no quiere perjudicar al club. Es una desagradable sorpresa. El fútbol no nació ayer ni hoy”, agregó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.