Una polémica de aquellas se armó en el Estadio Monumental y ahora tuvo como protagonista a Carlos Palacios. La Joya se transformó en la figura de Colo Colo en el duelo de revancha ante Santa Cruz, y con su solitaria anotación metió a los albos en la final regional de Copa Chile.

Pero la polémica vino con sus dichos tras el pitazo final. Esto porque el joven delantero se refirió a los dichos de Vero Bianchi, quien puso en duda el ojo de Boca Juniors y Juan Román Riquelme por el interés que existe por ficharlo.

“No sé qué me ve, que le pregunten (a Riquelme) qué me ve. Eso dijeron, lo ví en internet. La dejó ahí. Quizás la pregunta es para él”, contestó a Dani Arrieta sobre los dichos de su colega.

Vero Bianchi responde a Carlos Palacios

Ante esto, la periodista de TNT Sports aprovechó la pantalla de “No es para tanto” para enfrentar lo dicho por la Joya. De entrada la comunicadora reconoció que estuvo desconectada este fin de semana y “no vi nada”.

Vero Bianchi aclaró sus dichos contra la Joya Palacios

Pero tras ello, aclaró sus palabras sobre Palacios. “Yo no voy a poner en duda su carrera. Me parece que no vio el programa, estábamos hablando de los refuerzos. Siempre hablé del momento. Dije que no estaba en su mejor momento. Pero a mí me pagan por hablar de fútbol, bien o mal, pero di me opinión”, confesó Bianchi.

Para cerrar el tema, le deseo lo mejor a la Joya y reconoció que espera una pronta salida para que la rompa al otro lado de la Cordillera. Incluso se refirió al rumor de un posible romance con Dani Arrieta.

“Ojalá vuelva a ser el Palacios que nos gustó a todos y que le vaya super bien en Boca Juniors. Me gustaron sus declaraciones me dieron risa. Además aclaro que no vivo con Dani Arrieta”, sentenció.