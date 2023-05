El mercado de pases está activo en el Campeonato Nacional, donde Colo Colo busca nombres para poder reforzar su plantel, pese a no tener el cupo de extranjeros totalmente ocupado, lo que hace más difícil potenciar la plantilla del técnico Gustavo Quinteros.

Uno de los nombres que ha surgido desde fuera del país es el de Gonzalo Lencina, quien esta jornada renunció al Atlético Bucaramanga, donde estaba a préstamo hasta final de temporada, y su futuro queda en manos del dueño de su pase: Belgrano de Córdoba.

Polémica

La salida del atacante argentino der 25 años, Gonzalo Lencina, ha creado polémica en Colombia, donde el periodista Andrés Marocco conversa con Redgol para contar su polémica salida del club.

“Ustedes me conocen, yo tengo corazón y mi corazón es Leopardo. Soy hincha de un equipo chico que es el Atlético Bucaramanga, que nunca hemos ganado nada. Somos un equipo histórico del fútbol colombiano, no sé si en Chile hay algo parecido. Pero, cuál es la gran lucha, siempre buscar la gloria con buenos jugadores. Es complicado buscar buenos jugadores cuando no tienes plata para pagarlos”, comentó Marocco.

En ese sentido asegura que se sienten pasados a llevar por la salida del argentino, quien ahora busca nuevos horizontes en su carrera, tras marcar nueve goles en 19 partidos.

“Aparece Lencina, un buen prospecto, que estaba en la B de Argentina. Bucaramanga se lo prestan sin valor, pero firman un contrato por un año, acaba de renunciar y tendrá que pagar una cláusula de lo que sea. Eso es un tema económico, pero el corazón, el hincha, la gloria, la institución, el agradecimiento del jugador, que lo rescatan, prácticamente de la nada, y relanzar su carrera, pero no pueden respetar un contrato”, detalla con mucha pena.

Competencia

El mismo Marocco detalla que no hay claridad en el futuro del argentino, pero que en Colombia sben que Colo Colo tendrá una competencia muy fuerte por su carta.

“Dicen que Junior lo quiere, tienen mucha plata, pero no se ha confirmado nada. Quién sabe para dónde va. No se alcanzó a enamorar del Bucaramanga, no alcanzó a ilusionar, pero vino, hizo sus goles y se fue”, finalizó.