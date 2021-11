Radicado en Chile hace casi ocho años, el ex defensor Wilson Carabalí ve con orgullo como su hijo finalmente fue titular en Colo Colo. Y aunque Omar Carabalí haya decidido representar a la selección chilena, el padre sigue con la Tri en el corazón.

Los hinchas de Colo Colo vibraron esta semana con el estreno de Omar Carabalí como arquero titular del Cacique, en la victoria sobre Melipilla. Pero hubo un ecuatoriano también muy atento: Wilson Carabalí, ex seleccionado en ese país y padre del golero.

Wilson, un fiero defensor de fines del siglo pasado, terminó su carrera como futbolista hace una década, y decidió venir a Chile con su familia. Sus hijos probaron suerte en el fútbol y el menor, Omar, quedó a prueba en Colo Colo por encargo de Héctor Tapia.

"Andaba siempre detrás de Omar, desde que era chico. En cadetes iba a los partidos, pero no como un padre convencional. Me paraba detrás del arco, lo corregía, le decía las cosas que hacía bien o mal, que no se apurara... y siempre iba mejorando", recuerda Wilson en conversacion con Redgol.

Y no se quedaba con eso. "Después veíamos por video, lo que hacía bien o mal y así fue madurando. Ya desde los 18 o 19 años adelante, él ha sabido lo que tiene que hacer y la tiene bastante clara", celebra el orgulloso padre.

¿Y la titularidad? "Feliz, porque es una consecuencia del trabajo. A mí no me sorprende lo que es Omar ahora. Siempre estaba esperando la oportunidad y en su debut con Colo Colo demostró que es buen arquero, que tiene personalidad, que es seguro. Y yo creo que es muy bueno para la responsabilidad que tenía, en un partido importante (ante Melipilla)", valora.

Pero pese al vínculo que tiene con Chile, Carabalí no se aparta de su origen a la hora de analizar lo que será el choque entre la Roja y Ecuador, el próximo martes en el estadio San Carlos de Apoquindo.

¿Corazón dividido entre Ecuador y Chile?



Al ser consultado sobre si tendrá el corazón dividido en el choque entre Chile y Ecuador, Wilson Carabalí lo tiene claro: "Sí... pero sabes que yo soy amante del buen fútbol y por supuesto soy ecuatoriano y siempre voy a querer que gane Ecuador", avisa.

Sin embargo, tiene que pasar un filtro. "También soy uno de los principales críticos: si Ecuador juega mal y merece perder, tiene que perder. Si no, no va a mejorar. No siempre ganan los mejores, pero sí los que hacen las cosas bien, el que tenga buen fútbol, que haga un buen trabajo táctico. Que el que sea mejor se lleve los tres puntos", reflexiona.

En ese sentido, ve con respeto el tercer lugar que ha alcanzado la Tri en las presentes eliminatorias, pero asegura que "hay que mejorar mucho. Ecuador tiene jugadores muy jóvenes, que tienen que aprender y madurar. Están jugando en las principales ligas a nivel mundial, pero son jóvenes y eso hace que comentan muchos errores conceptuales".

De todas formas, el ex defensor asume que "Ecuador va por buen camino, (el técnico) Gustavo Alfaro está haciendo las cosas bien, a veces se pierde porque hace cambios innecesarios, porque a veces quiere hacer una línea de tres cuando a nosotros (los ecuatorianos) siempre nos ha costado. Pero yo creo que va por buen camino. Ecuador no participa, ahora compite", completa.

