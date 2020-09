Waldemar Méndez hace bolsa a Colo Colo: "Llenó de pretextos para no jugar y lo logró, quiso sacar ventaja"

El comentarista y ex arquero, Waldemar Méndez, criticó duramente a Colo Colo tras la suspensión del duelo frente a Antofagasta, esto luego de conocerse el caso positivo de coronavirus dentro de la delegación alba que regresó de Brasil posterior al duelo contra Athletico Paranaense por la Copa Libertadores.

El cuadro albo llegó el jueves por la tarde al país dejando en claro que no quería jugar contra Antofagasta. El viernes no pudieron entrenar porque se realizaron recién los exámenes PCR por la mañana y la lista de citados contra Los Pumas se hizo pública apenas horas antes del partido que finalmente no se jugó con polémica incluida.

“Acá los responsables de suspender el partido o es la ANFP o Colo Colo, que ya había dado muestras que no tenía intención de jugar. Llegó al país y no se realizó el PCR de manera inmediata… Católica, que hizo un viaje más largo y que jugó después, tenía los PCR como debía con la planificación necesaria. Y con antelación para reaccionar incluso en caso de tener el inconveniente que tuvo Colo Colo”, dijo Waldemar Méndez en ESPN FC Chile.

Agregó que “extendió todo con pretextos, con el fin de intentar no jugar el partido y lo termina logrando. Antofagasta jugó partidos con PCR positivo, obviamente aisló el caso y jugaron los que podían hacerlo. Santiago Morning también sufrió las bajas de jugadores para sus partidos, o sea, otros equipos se pusieron a disposición y le pusieron el hombro al campeonato porque sabemos que estamos en condiciones especiales”.

Siguió complementando: “Colo Colo lejos de eso quiso sacar ventaja y eso es lo que me termina afectando, y a las personas ligadas al futbol que también ponemos el hombro para que esto sea lo más normal posible: que un club tan grande como Colo Colo haya buscado el resquicio, que le haya dado la vuelta para salirse con la suya”.

Sentenció que “no me habla de claridad deportiva ni de ponerse a disposición. Colo Colo ahora sí tiene una perfecta y le va a ser muy difícil salir, porque se ganó la enemistad de mucha gente”.