Una de las figuras del triunfo de Colo Colo sobre Unión Española fue Vicente Pizarro. El joven volante del Cacique se ha hecho un espacio en el 11 titular y parece haber ganado la pulseada para ser el Sub 21 encargado de quemar los minutos que le faltan al equipo de Gustavo Quinteros. Ante los hispanos mostró gran calidad y metió un lujoso paso que terminó en el gol de Juan Martín Lucero.

Pero su historia no ha sido fácil y ha sabido aguantar. Muchas veces fue convocado, concentraba, pero luego era el que se quedaba, como se dice, “sin vestirse”, fuera de la nómina final para los partidos pese a hacer todo el proceso. O también tenía buenas actuaciones para luego salir del equipo titular.

Esto, de todas formas, no hizo mella en su mente y así lo contó Maximiliano Falcón. “Me alegra Vicente Pizarro. Cuando llegué me iba con Gabi Costa a entrenar y él iba con nosotros, no tenía auto ni licencia, le decíamos que debía seguir entrenando. Estuvo muchos partidos yendo a concentrar y quedaba afuera, pero se quedaba tranquilo, fue profesional. Me alegro, es un buen jugador y es muy humilde, escuchó siempre lo que le decíamos y le sirvió. Me pone muy contento”, relató Peluca.

Sobre el partido, el uruguayo recalcó que “campeones no todavía pero sí sacamos una ventaja importante, ahora salió todo lo que no el partido pasado. Estábamos todos sin dolores y eso es importante, óptimos. El apoyo del hincha fue espectacular, en una cancha como el Monumental con ocho mil personas el estadio queda un poco desnudo. La gente canta igual, pero es diferente”.

Finalmente, analizó el factor que les comió la cabeza, literalmente. “En la pelota detenida a favor hacemos buenos movimientos, estábamos al debe en contra, pero hoy tuvimos 10 córner y resolvimos bien. Es importante mantener el cero en defensa. Los tres goles del primer tiempo al rival le pegaron anímicamente y creo que se cansaron físicamente. El segundo tiempo lo manejamos bien y pudimos hacer el cuarto, estuvimos finos en los detalles”, remató.